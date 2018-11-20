Новая поликлиника в Челябинске будет открыта в срок, благодаря поддержке губернатора и спикера

Новое поликлиническое отделение горбольницы №6 Челябинска получит 20 миллионов рублей из регионального бюджета на завершение ремонта и оснащение оборудованием, что позволит снизить напряжение в медицинском обслуживании жителей Металлургического района города. Соответствующее решение принято губернатором Борисом Дубровским по просьбе спикера Владимира Мякуша.

Напомним, в начале ноябре председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш проконтролировал ход ремонтных работ в поликлиническом отделении ГКБ №6. Ранее в этом здании, расположенном по улице 50 лет ВЛКСМ в Металлургическом районе, располагалась детская поликлиника. Потом было принято решение переоборудовать его под взрослую поликлинику. Новое отделение ГКБ №6 сможет обслуживать около 30 тысяч человек.

Спикер выяснил, что ремонтные работы находятся на завершающей стадии. Открытие поликлиники с нетерпением ждут жители района. Но для того, чтобы закончить ремонт, оснастить отделение необходимым оборудованием и запустить медучреждение в эксплуатацию в установленный срок (летом 2019 года), не хватает порядка 20 миллионов рублей. Владимир Мякуш пообещал обратиться за помощью к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и свое слово сдержал.

Губернатор Борис Дубровский рассмотрел просьбу спикера в рамках формирования проекта бюджета Челябинской области на 2019 - 2021 годы. По итогам состоявшихся сегодня, 20 ноября, публичных слушаний по проекту бюджета на предстоящую трехлетку, глава региона принял решение предусмотреть необходимую сумму на ремонт и закупку оборудования для поликлинического отделения горбольницы №6.

По словам Владимир Мякуша, необходимые средства в ближайшее время поступят в городскую администрацию, а оттуда – в Металлургический район. «На сегодня, чтобы не останавливать капитальный ремонт, больница выделила средства, полученные за счет платных услуг», - уточнил Владимир Мякуш.