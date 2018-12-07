Дубровский: Участники саммитов должны воспринимать Челябинск как центр культуры России

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и деятели культуры определили первоочередные задачи по подготовке к проведению в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС.

«Во время саммитов ШОС и БРИКС участники должны воспринимать Челябинск как центр культуры не только Южного Урала, а всей России», - обозначил задачу глава региона.

К предстоящим крупным международным мероприятиям учреждения культуры готовятся загодя: фасады оперного и драматических театров и публичной библиотеки капитально отремонтируют, откроется детская филармония и интерактивный музей.

За четыре года объемы финансирования культуры увеличились в три раза – с 1 миллиарда 138 миллионов рублей в 2014 году до 3 миллиардов 543 миллионов рублей в 2019 году. В 2018 году министерству культуры Челябинской области выделено 2,5 млрд миллиарда рублей, что на 515,4 миллиона рублей превышает объем средств 2017 года.

На новые театральные постановки в текущем году направлено в 3 раза больше, чем в предыдущем: в 2018 году - 50 миллионов рублей, в 2017 году – 15,3 миллиона рублей. Южноуральские театры представят в текущем театральном сезоне рекордное количество премьер – 35. За 2017-2018 годы произведены ремонтные работы в 23 зданиях областных учреждений культуры.

В рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС будут отремонтированы фасады и благоустроена территория Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки, Челябинской областной универсальной научной библиотеки, Челябинского государственного театра драмы имени Наума Орлова.

В 2020 году свои двери вновь откроет детская филармония на северо-западе Челябинска. Челябинская филармония – единственная среди концертных организаций России, в структуру которой входит детская филармония. Ее открытие состоялось 1 сентября 1984 года. Но уже более 20 лет филармония не функционирует. В 2017 году Борис Дубровский принял решение о ее реконструкции. В зале обновленной детской филармонии количество посадочных мест будет увеличено со 180 до 400. Общая полезная площадь для занятий творческих коллективов увеличится на 1000 квадратных метров по сравнению с предыдущей.

Как подчеркнул первый заместитель министра культуры Григорий Цукерман, за последние 5 лет в культурной жизни Челябинской области произошли важные изменения: подписание соглашений о сотрудничестве с Большим театром, Музеями Московского Кремля, Русским музеем, Президентской библиотекой, Русским историческим обществом; создание Попечительских советов в ряде учреждений культуры и искусства; появились новые события и фестивали, такие как фестиваль музыкального юмора Игоря Бутмана, фестиваль Юрия Башмета; изменился формат, ставших уже традиционными, фестивалей. Статус международного обрёл Фестиваль духовной музыки на Южном Урале. Стал международным широко известный Бажовский фестиваль. Прошли гастроли южноуральских творческих коллективов более чем в 20 странах мира. Окончательно закреплен международный, и даже межгосударственный формат Расулевских чтений.

В ходе встречи директор Государственного исторического музея Владимир Богдановский поднял вопрос о судьбе старинного особняка, известного как дом Покровских. С 1986 года здесь располагался муниципальный геологический музей, после его расформирования в 2007 году, коллекции были переданы в областной музей. В доме Покровских одно время предполагалось создать музей истории города.

Владимир Богдановский считает, что правильным решением будет передача дома Покровских Государственному историческому музею Южного Урала. «При воссоздании исторического интерьера, обустройстве прилегающей территории – жители области и ее гости получат уникальный комплекс, сочетающий общероссийскую историю, представленную в сокровищах федеральных музеев, и историю края в экспозиции Государственного исторического музея Южного Урала», - пояснил Богдановский. Губернатор Борис Дубровский идею поддержал и подчеркнул, что в здании должен быть создан музей, посвященный истории Челябинска.

В начале сентября 2019 года в Челябинске на площадке в 7 тысяч квадратных метров откроется интерактивный музей «Россия – моя история». Он станет частью самого масштабного экспозиционного комплекса в России: это 19 исторических парков, которые с 2013 года посетили уже более 3,5 миллиона человек. Экспозиция каждого музея делится на 4 основные части: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе: 1917-1945 гг.», «1945-2016 гг.». Создание регионального контента ведется совместно с Челябинским государственным историческим музеем. В настоящее время разработан дизайн проект музейного пространства, который прошел согласование с фондом гуманитарных проектов и получил высокую оценку. Подготовлена проектно-сметная документация капитального ремонта объекта под размещение исторического парка по адресу: ул. Труда, 183. Строительные работы на объекте начнутся уже в 2018 году и продлятся до июня 2019 года. С июля начнется монтаж экспозиционного оборудования и подготовка объекта к вводу в эксплуатацию. Особое внимание уделяется оформлению фасада здания, прорабатывается возможность размещения на фасаде ТРК со стороны строящегося конгресс-холла «Таганай» медиа-экрана размером более 500 квадратных метров для трансляции информационного контента о деятельности и проектах Исторического парка.

Напомним, 22 декабря 2017 года губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Александр Вершинин подписали соглашение о сотрудничестве между Президентской библиотекой и Челябинской областью.

В феврале 2018 в Челябинской областной универсальной научной библиотеке был открыт Челябинский Региональный центр Президентской библиотеки и начата реализация проекта «Президентская библиотека на Южном Урале». До 2020 года в библиотеках и учебных заведениях Челябинской области будет открыто 100 удаленных электронных читальных залов.

В октябре 2018 года в области был открыт 45-й центр удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Возможность свободно пользоваться богатствами главного храма знаний страны получили жители Уйского и Ашинского муниципальных районов региона. Готовится к открытию еще 4 удаленных читальных зала. По словам директора Челябинской областной универсальной научной библиотеки Натальи Диской, темпы открытия центров доступа к ресурсам опережают график. В сравнении с другими регионами Челябинская область по открытию центров удаленного доступа к ресурсам является лидером.

«Считаю, состоялся предметный содержательный разговор. Сегодня мы видим не просто контуры будущих проектов – по большинству позиций они уже реализованы и работают в интересах людей», – подытожил губернатор Борис Дубровский.