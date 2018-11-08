Дубровский: Времени осталось мало, но работу надо успеть завершить

Система-112 в Челябинской области должна быть введена в опытную эксплуатацию до конца 2018 года, а в промышленную эксплуатацию - в 2019 году.

Такую задачу поставил перед подчиненными губернатор Борис Дубровский на совещании с главами, выслушав доклад о текущей ситуации от своего заместителя, возглавляющего с недавнего времени министерство общественной безопасности области, Олега Климова.

«Переход на единую систему вызова экстренных служб имеет особое социальное значение, поскольку позволит запрашивать помощь из любой точки региона буквально в считанные секунды, - подчеркнул Борис Дубровский. - Это очень важно, ведь в чрезвычайных ситуациях время является решающим фактором».

На сегодняшний день система вызова экстренных оперативных служб в рамках опытной эксплуатации работает в Челябинске (с сентября 2017 года), еще 15 муниципалитетов получили разрешение Минкомсвязи РФ и с 6 ноября 2018 года работают в этой системе в режиме приема реальных сообщений граждан (в опытную эксплуатацию официально вступят с 19 ноября). Еще 27 муниципалитетов присоединятся к Системе-112 20 декабря 2018 года.

«Опытная эксплуатация – это практически прием и обработка реальных вызовов граждан, попавших в сложную или чрезвычайную ситуацию. С ее началом Система-112 начинает работать в круглосуточном режиме, без перерывов и сбоев», - уточнил Олег Климов.

На сегодня полностью интегрированы в систему службы «01» и «04», а также все службы в ЗАТО (с закрытыми территориями вопросы интеграции проработаны отдельно), ЦУКС МЧС России. Круглосуточная психологическая поддержка обеспечивается областным учреждением социальной защиты «Семья».

«Не до конца осуществлена интеграция с системами полиции и скорой помощи, поэтому мы входим в опытную эксплуатацию с ними по временной схеме», - уточнил Олег Климов. Он заверил, что интеграция системы «03» будет завершена до конца года, и уже в первом квартале 2019 года будет осуществляться на постоянной основе.

В системе «02» интеграция пока технически невозможна из-за несовмещения программного обеспечения «112» и системы МВД России – ИСО ДЧ. Пока найдено временное решение этого вопроса (у дежурного диспетчера полиции два рабочих места). В 2019 году область продолжит работу с центральным аппаратом МВД России по нормальной интеграции этих систем.

Будет сформирован и резервный центр обработки вызовов. Первоначально его планировали создать на базе ЕДДС, но возникли вопросы собственности. Принято решение сформировать его в помещениях, принадлежащих области. В настоящее время осуществляется его оборудование, приобретение и пусконаладка аппаратуры.

В декабре 2018 года область обратится в Минкомсвязь и МЧС России о переводе Системы-112 в промышленную эксплуатацию. Можно будет определить место нахождения звонящего абонента; принимать короткие текстовые сообщения о помощи, обеспечить возможность приема звонка не только на русском языке. Отдельно будет проработан вопрос организации переводов в период проведения саммитов ШОС и БРИКС.

«Времени осталось мало, но всю запланированную работу надо успеть завершить», - подытожил Борис Дубровский.