Дубровский: Южноуральцы демонстрируют высокий уровень профессиональных компетенций

Жители Челябинской области демонстрируют высокий уровень профессиональной компетенции, завоевывая награды на международных и национальных соревнованиях движения WorldSkills («Ворлдскиллс» - «Молодые профессионалы»).

В 2018 году сборная России заняла первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills, который проходил в Будапеште. Впервые наша страна заняла первое место не только в балльном, но и в медальном зачете, завоевав наибольшее количество золотых медалей среди всех 29 стран-участниц. В составе национальной сборной России «Евроскиллс» традиционно выступали и студенты из Челябинской области: разработчик Южно-Уральского государственного технического колледжа Константин Ларин, студентка Международного Института Дизайна и Сервиса Анастасия Распопова, студенты Политехнического колледжа Александр Арапов и Максим Аксенов.

«Южноуральцы не просто входят в состав национальной сборной России на чемпионате мира по стандартам «Ворлдскиллс», но и показывают высокий уровень профессиональных компетенций», - с гордостью отмечает успехи молодых профессионалов области губернатор Борис Дубровский. На EuroSkills Budapest 2018 южноуральцы Константин Ларин и Анастасия Распопова завоевали золотые медали, Александр Арапов и Максим Аксенов – серебряные.

«Успех наших земляков вновь подтверждает конкурентные преимущества Челябинской области в плане подготовки молодых специалистов. Наш регион сегодня входит в ведущую десятку регионов России – участников национального чемпионата», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Победитель национальных и международных соревнований по стандартам «Ворлдскиллс», тренер национальной сборной Константин Ларин отмечает, что участие в соревнованиях подобного уровня – «отличная возможность проверить свои силы и знания, показать, что Россия умеет делать хорошо, что у нас хорошие специалисты. По его мнению, участие молодых профессионалов в чемпионатах качественно сказывается на экономике страны и на системе образования. «Система образования начинает перенимать опыт сборной. Появляются курсы повышения квалификации, я вижу, что в колледжах обновляется оборудование, меняется отношение преподавателей», – отметил Ларин.

Начиная с 2017 года, по распоряжению президента Владимира Путина, южноуральцы – победители и призеры национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» – и их наставники получают премии.

За последние 3 года 54 южноуральца стали победителями и призерами на международных и национальных соревнованиях движения Ворлдскиллс. Победители и призеры, а также их наставники были отмечены денежными премиями. Средства на поощрение по распоряжению губернатора Бориса Дубровского направляются из областного бюджета.

Победители национального чемпионата получают премии в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей соответственно за первое, второе и третьи места. Участникам и наставникам, получившим на соревновании медальоны за профессионализм, выплачивается по 10 тысяч рублей.

За участие в международных соревнованиях движения «Ворлдскиллс» (международный чемпионат WorldSkills и чемпионат EuroSkills) победители, призеры и наставники получают по 150, 130 и 120 тысяч рублей соответственно. Обладатели медальонов и их наставники – 110 тысяч.

Челябинская область принимает участие в движении Ворлдскиллс с 2012 года. На Южном Урале движение развивается при поддержке губернатора Бориса Дубровского. Участие в движении «Ворлдскиллс Россия» является одним из мероприятий государственной программы «Развитие профессионального образования в Челябинской области». Одна из основных целей – повышение эффективности профессионального образования для обеспечения социально-экономической сферы региона трудовыми ресурсами.

Ежегодно студенты колледжей и вузов Челябинской области занимают призовые места в национальных чемпионатах и входят в состав национальной сборной на мировых чемпионатах. Путевку на мировой чемпионат получают только лучшие из лучших.

Справка.

EuroSkills – это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29-ми стран-участниц WorldSkills Europe.

«Ворлдскиллс» («Молодые профессионалы») – международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования и мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире. Соревнования проходят по 99 компетенциям

С 25 по 29 сентября 2018 года состоялось шестое по счету первенство EuroSkills в Будапеште. В соревнованиях по 41 компетенции приняли участие 600 конкурсантов из 29 стран Европы, в том числе 48 российских ребят из 17 регионов России. Челябинскую область представляли четверо студентов.

По итогам чемпионата EuroSkills 2018 премию получат разработчик Южно-Уральского государственного технического колледжа Константин Ларин и его наставники Виктор Бураков и Илья Беляков, студентка Международного Института Дизайна и Сервиса Анастасия Распопова и наставник Максим Усынин, студенты Политехнического колледжа Максим Аксенов и Александр Арапов, и их наставник Анна Немых.

Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. Победителями и призерами стали студенты Озерского технического колледжа Алексей Тюменцев (наставник Александр Ураков), студент Южно-Уральского государственного технического колледжа Евгений Банников (наставник Константин Ларин), студент Южно-Уральского государственного технического колледжа Максим Касьянов (наставник Юрий Падюков), ученик лицея №120 Челябинска Глеб Коробицын (наставник Михаил Гаврилов), студент Челябинского механико-технологического техникума Алексей Самойленко (наставник Владимир Рязанов), ученик лицея №97 Челябинска Данил Суетов (наставник Игорь Шутов), студенты Южно-Уральского государственного технического колледжа Павел Федор и Денис Стариков (их наставник Ирина Халилова), студент Челябинского радиотехнического техникума (Александр Аксентьев (наставник Дмитрий Бебенин), сотрудники Челябинского авиапредприятия Алина Иксанова, Александра Кузнецова, Артем Ремизов, Максим Чернышев, Татьяна Широченкова (их наставники Евгений Глухов и Александр Чугунов), студент Политехнического колледжа Сергей Овсянников (наставник Владимир Назаров), студенты Политехнического колледжа Максим Горбунов и Владимир Сидоренко (наставник Анна Немых), студент Челябинского дорожно-строительного техникума Олег Романов (наставник Роберт Ананян), студент Миасского геологоразведочного колледжа Руслан Ковынев (наставник Владимир Фролов). Всем им будут вручены премии.