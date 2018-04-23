Дубровский: Жизнь в чистом Челябинске должна стать привычкой
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал челябинские власти заняться развитием культуры горожан, начав с приучения к чистоте и аккуратности. Бизнесменов также необходимо подключить к наведению порядка.
«Мы должны прививать культуру населению, чтобы жизнь в чистом Челябинске стала привычкой», - призвал глава региона подчиненных и представителей городских властей. По его мнению, порядок к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС надо наводить не только в центре города и на гостевых маршрутах.
Губернатор потребовал выработать требования и к благоустройству въездов в Челябинск. «Ведь с них возникает первое впечатление от города», - считает Борис Дубровский. Он распорядился потребовать от каждого владельца кооперативов, мастерских, разместившихся вдоль трасс, призвать навести порядок вблизи закрепленных за ними территорий. «Говорите с людьми, требуйте от бизнеса – пусть подключаются к наведению чистоты, потребовал Борис Дубровский. - Но это должна быть не разовая акция: гости саммитов приедут и уедут, а нам здесь жить. Найдите решение, как это сделать».