Два долгостроя в Челябинска будут сданы в сентябре

Обманутые дольщики двух долгостроев группы компаний «Серебряный ключ» (Челябинск) в сентябре 2019 года смогут получить свои долгожданные квартиры. Оба здания - дом № 5.1.1 в жилом комплексе «Бриз» и дом на улице Работниц - достроят за счёт Фонда социальной поддержки дольщиков и заёмщиков ЮУ «КЖСИ».

Ранее глава Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу - с использованием механизма фонда завершить строительство объектов, имеющих высокую степень готовности.

С ходом работ по завершению строительства ознакомился исполняющий обязанности министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

«Очень непростая была схема заведения на объект субподрядчиков, потому что застройщик находится в следственном изоляторе и не может руководить стройкой. Была смена гендиректора компании, чтобы он мог подписывать необходимые документы», - рассказал глава регионального минстроя.

На сегодня практически закончены электромонтажные работы по дому жилого комплекса «Бриз». К середине августа подрядчик завершает сантехнические работы. «Мы будем просить его ускорить эти работы, чтобы к 1 сентября не только дом был сдан, но и чтобы квартиры начали передавать дольщикам. Более 100 семей смогут получить своё жильё», – подчеркнул Виктор Тупикин.

Фонд социальной поддержки дольщиков разработал программу, по которой деньги за достройку домов будут передаваться не через застройщика, а напрямую подрядным организациям, выполняющим работы. Напомним, что фонд существует на пожертвования физических и юридических лиц. По словам министра, в этом фонде сейчас достаточно средств для достройки двух домов – № 5.1.1 в жилом комплексе «Бриз» и дома на улице Работниц. Эти дома находятся в высокой степени готовности и вложения в их достройку минимальны.

Кроме того, будет разработан ещё один региональный фонд, который получит софинансирование от корпорации «ДОМ.РФ» и сможет привлекать средства регионального бюджета.

«Представители «ДОМ.РФ» уже побывали на объектах, оценили объём затрат по всем домам, – обозначил Виктор Тупикин. – Они уже начали работу по ЖК «Радуга», который также входил в группу компаний «Серебряный ключ». Этот жилой комплекс строился уже в тот период, когда заработал компенсационный фонд и застройщик делал в него отчисления. Остальные дома, в том числе и Сребрянского, возможно будет достроить за счёт нового регионального фонда помощи дольщикам, - закон о нём в конце июня подписал президент России».

Всего в Челябинской области сегодня насчитывается 56 проблемных объектов, часть из них будут достраивать с помощью средств Фонда поддержки граждан – участников долевого строительства, ещё часть – с привлечением инвесторов.

Для справки.

Жилой комплекс «Бриз» возводила группа компаний «Серебряный ключ». Квартиры в ЖК купили около 900 дольщиков. Часть домов компания должна была сдать ещё в 2017 году, остальные – до конца 2018 года. Но стройка встала год назад. По плану в микрорайоне должны были возвести восемь домов, на деле лишь одна высотка находится в высокой степени готовности. Дом на улице Работниц также возводил застройщик из числа компаний «Серебряный ключ». Люди приобрели жильё в этой высотке ещё в 2014–2015 годах, сдать дом обещали в 2016 году.