Два экс-челябинца – Евгений Тяжельников и Анастасия Белковская - получили премию мэра Москвы имени Николая Островского

В начале декабря в столице вручили премию мэра Москвы имени Николая Островского. В числе награжденных, а их в разных номинациях десять человек, двое, кого челябинцы знают как своих земляков, – Евгений Тяжельников и Анастасия Белковская.

Премией отмечаются люди с ограниченными возможностями здоровья, достигшие высоких результатов в различных сферах жизни, а также те, кто помогает им и пропагандирует жизненный подвиг писателя Николая Островского, автора знаменитого романа «Как закалялась сталь».

С этого года премия имеет государственный статус и вручается как премия мэра Москвы.

Евгений Михайлович Тяжельников руководил Центральным Комитетом ВЛКСМ почти десять лет, с 1968 по 1977 годы.

В эти годы в СССР, где комсомол был на передовой, осваивались целинные земли Казахстана, Алтая и Дальнего Востока, велись разработки нефтяных и газовых месторождений Сибири, ударными комсомольскими стройками были Волжский и Камский автозаводы, БАМ.

В Челябинске Тяжельников был ректором пединститута. Позже он становится секретарем обкома партии. А после четырех лет партийной работы Тяжельников «возвращается» в комсомол.

В 1968-м году Тяжельникова вызвали в Москву на беседу к Леониду Брежневу, генеральному секретарю КПСС, и вскоре страна узнала нового первого секретаря ЦК комсомола Евгения Тяжельникова.

Премия имени Николая Островского была вручена Евгению Михайловичу за популяризацию жизненного подвига и творчества писателя Николая Островского.

Анастасия Белковская получила приз за достижения в области дизайна и моды. Кстати, в ноябре экс-челябинка участвовала в Парадельфийских играх в Ижевске. Выступала с показами трех своих коллекций мод в составе команды Москвы и была отмечена серебряной медалью.

Премия имени Николая Островского была учреждена в 2004 году к 100-летию со дня рождения писателя. Среди ее лауреатов в разные годы были народные артисты СССР Василий Лановой, сыгравший Павку Корчагина в фильме по роману «Как закалялась сталь» и Иосиф Кобзон, сохранивший для нового поколения антологию лучших советских и комсомольских песен.

Среди лауреатов премии - знаменитые параолимпийцы Михаил Терентьев и Сергей Шилов, литературный критик Лев Аннинский.