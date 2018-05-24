Двойников Ленина приглашают в Санкт-Петербург на зарплату

Жителей России, похожих на вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, приглашают на работу в Санкт-Петербург. Обещают приличную зарплату.

На сайте Зарплата.ру появилась соответствующая вакансия.

Дублеру (двойнику) Владимира Ленина готовы ежедневно выплачивать от трех тысяч рублей и выше (в месяц - от 100 тысяч рублей) плюс проценты (правда, не уточняется, на чем им можно дополнительно заработать).

«Работа подходит людям с инвалидностью, студентам, пенсионерам. Достаточно неполного среднего образования, - отмечают на сайте. – Претендент должен быть готов к ежедневной работе с ежедневной оплатой». Двойнику известного лица предстоит стоять на сцене или в определенных местах и, возможно, ездить на экскурсионном автобусе с туристами.

Дублер будет жить около театра (не уточняется около какого конкретно). Претендентам готовы предоставить комнаты для проживания.

Аналогичное предложение по работе может быть сделано и человеку, похожему на другую известную личность.