Двухсторонние танковые учения с участием 1,5 тыс. военнослужащих завершились под Чебвркулем

Двухсторонние учения танковых войск с участием 1,5 тыс. военнослужащих завершились в Челябинской области.

Командирам двух полков танковой дивизии Центрального военного округа предстояло состязаться друг против друга в нестандартных приемах боя.

В течение недели военнослужащие вели рейдовые и обходящие действия, стремясь занять наиболее выгодные позиции для наступления. Усилия «противника» были направлены на то, чтобы затянуть передовые силы в огневые мешки и сорвать их продвижение. В розыгрыше практических действий были задействованы экипажи штурмовой и армейской авиации, расчеты реактивных систем залпового огня «Град».

В ходе учения основное внимание было уделено отработке взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими и другими приданными подразделениями при ведении наступления и маневренной обороны. Личный состав получил опыт оперативного реагирования на изменение в быстроменяющейся обстановке.

Завершающим этапом учения стали боевые стрельбы на Чебаркульском полигоне, в которых огневые средства действовали в единой системе с несколькими видами разведки, сообщает пресс-служба ЦВО.