Единороссы организовали рейды по детсадам Златоуста после инцидента с ребенком на прогулке

Детские сады Златоустовского городского округа (Челябинская область) обследованы на соблюдение мер безопасности в самих дошкольных учреждениях и на игровых площадках. Кроме того, была проверена документация по устройству сотрудников.

Мониторинг организовала «Единая Россия» в рамках проекта «Новая школа» в связи с произошедшем в одном из дошкольных учреждений инциденте в одном из дошкольных учреждений города.

Напомним, трехлетняя девочка во время прогулки в детсаду зацепилась капюшоном (по другой версии, шарфом) за турник. Воспитатель не сразу заметила, что ребенок находится в опасности. Девочка чуть не погибла. Но сотрудники потом все же оказали ребенку необходимую помощь до приезда скорой.

Активисты златоустовского отделения партии совместно с управлением образования и молодежной политики города провели рейд в нескольких детсадах. Партийцы оценили обеспечение мер безопасности в детсадах, осмотрели территории детских площадок и игровые зоны, а также провели инструктаж с воспитателями.

Кроме того, городское управление образования усилило контроль за соблюдением мер безопасности в детских дошкольных организациях, чтобы исключить возможность ухода детей с территории во время прогулок.

Контрольные выездные рейды в Златоусте будут продолжены до 28 марта. Результаты мониторинга будут обобщены, обнародованы и переданы для дальнейшей работы в Управление образования города.

Напомним, свою доследственную проверку организовал и следственный комитет. По ее результатам будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения, вынесено процессуальное решение.