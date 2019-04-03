Единороссы подержат участника боевых действий из Копейска, который один воспитывает дочь-инвалида

Единороссы Челябинской области взяли на личный контроль ситуацию с поддержкой Николая Безручко, который один ухаживает за дочерью-инвалидом.

Напомним, проживающий в Копейске участник боевых действий в Чечне Николай Безручко вынужден один воспитывать ребенка-инвалида на 200 рублей в день.

Копейское местное отделение партии, узнав о проблеме копейчанина, обратилось в министерство социальных отношений региона с просьбой оказать содействие семье.

Ситуацию взяла под личный контроль начальник управления социальной защиты населения Копейска Ирина Щерба при поддержке секретаря местного отделения Анатолия Вершинина.

Была инициирована встреча Безручко с главой минсоца Татьяной Никитиной и заместителем главы администрации Копейска по социальному развитию Владимиром Бисеровым.

«Есть категории семей, которым социальные услуги оказываются бесплатно. Вы, безусловно, под нее подходите, так как у вас на попечении больной ребенок», - разъяснила мужчине Татьяна Никитина.

Мужчине помогут оформить паспорт с регистрацией в Копейске (сейчас он прописан в Еткуле), окажут содействие в заключении договоров с коммунальными структурами и переоформлении документов по опеке в связи с окончанием срока действия.

К семье прикреплен социальный работник, который на безвозмездной основе будет непосредственно вести данную семью и оказывать все необходимые услуги. Также министерство рассмотрит возможность оказания материальной помощи в погашении ипотеки.