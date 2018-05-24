Егор Крид подарил паре из Челябинска романтичное свидание

Главный герой шоу «Холостяк» на ТНТ Егор Крид в рамках акции «Сердце холостяка» подарил влюбленной паре из Челябинска свидание-полет на воздушном шаре.

Несколько месяцев назад ТНТ в Челябинске провели акцию «Сердце холостяка». В атриуме ТРК «Родник» было размещено большое сердце, с которым каждый желающий мог сделать фото, взять стикер и написать на нем то, что он хочет подарить своей второй половинке, а затем опустить стикер в сердце.

По условиям акции выбор одного стикера-желания для его исполнения должен был произойти рандомно. «Когда мы стали читать желания, то поняли, что выбирать из тысячи случайно все-таки не стоит. Все стикеры были отправлены в Москву, где Егор Крид сам выбрал, на его взгляд, самое интересное и романтичное – полет на воздушном шаре», – рассказали сотрудники телеканала ТНТ в Челябинске.

Пара, которой посчастливилось стать воздухоплавателями, была рада своему подарку: «Сначала мы не поверили, что у нас будет свидание на воздушном шаре. Известный артист музыкального лейбла Black Star выбрал именно наше желание! Это было незабываемо. Самое лучшее свидание в нашей жизни».

Совсем скоро и сам Егор Крид выберет свою спутницу на проекте «Холостяк». Узнать о том, кто это будет, можно в это и следующее воскресенье, в 20:00, на телеканале ТНТ.

Фото ТНТ