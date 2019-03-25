Екатеринбург в топе рейтинга культурной столицы России
Челябинский сосед Екатеринбург успешен в голосовании на звание культурной столицы России. Столица Свердловской области заняла четвертую строчку рейтинга российского сервиса бронирования отелей Tvil.ru, который ко Дню работника культуры провел опрос среди пользователей социальных сетей.
Большинство опрошенных (74 процента) назвали культурной столицей страны Санкт-Петербург. На втором месте – Казань (столице Татарстана свои голоса отдали семь процентов респондентов). Третью позицию занял Ярославль с результатом в почти пять процентов голосов.
На четвертом месте – Екатеринбург (три с половиной процента). Замыкают ТОП-5 Москва и Нижний Новгород (эти города выбрали по три процента участников опроса).