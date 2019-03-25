Эко-парк в Челябинске хотят закончить до саммитов ШОС и БРИКС

Обустройство экологического парка в Челябинске планируется завершить к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году.

Сегодня, 25 марта, временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер осмотрел текущее состояние возводимого эко-парка.

Врио губернатора, сопровождающие его чиновники и журналисты быстрым шагом прошли по эко-тропе, протяженность которой порядка 800 метров. В СМИ шутят, к поездкам с Алексеем Текслером теперь надо специально готовиться – обувь нужна удобная и непромокаемая, одежда – не стесняющая движений.

На тропе было многолюдно: занимающиеся на тренажерах мужчины, мамы и папы, гуляющие с колясками и маленькими детьми.

Как уже сообщало агентство, проект эко-парка «Северо-западный» стал победителем городского экологического конкурса. Он размещается в лесном массиве между улицами Захаренко и Молдавской с одной стороны, и Хариса Юсупова и Бейвеля – с другой. На этой территории в 2017 году была предотвращена попытка незаконного строительства. При реализации проекта эко-парка была поставлен задача сохранить все зеленые насаждения.

Проект предусматривал размещение на 5-10 метровой высоте волнообразных пешеходных дорожек, которые ведут к 30-метровой спиралевидной смотровой башне, а также несколько зон отдыха и спорта.

На завершение работы по созданию эко-парка понадобится еще порядка 240 миллионов рублей, но пока средств на эти цели не хватает. Об этом доложили Алексею Текслеру в ходе осмотра парка.

Чуть ранее глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов презентовал Алексею Текслеру проект комплексного благоустройства территории сквера по улице 40 лет Победы, 18А.

Проектированием благоустройства этого сквера (как и сквера на Краского Урала, который чуть ранее осматривал врио губернатора) занималась проектная организация УралНИИСтромПроект.

Проект планируется начать реализовывать летом 2019 года. Его стоимость десять с половиной миллионов рублей.

Врио губернатора и сопровождающие по пути между двумя объектами заехали в ЖК «Александровский».