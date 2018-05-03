Экскурсия по люксовым новостройкам Челябинска

Многие считают Челябинск городом серых «панелек», ведь в нём доля панельного строительства превышает средние значения по всей России. В этом есть свой плюс: южноуральская столица держит лидирующую позицию по доступности жилья среди других городов-миллионников. Но есть те, кто хочет купить себе не простую квартиру в новостройке, а с изюминкой.

Чтобы показать, какие квартиры класса повышенной комфортности можно приобрести в Челябинске, журналисты отправились в пресс-тур по основным жилым комплексам нового поколения.

В самом центре Челябинска, по улице Свободы, строится жилищный комплекс с одноименным названием «Башня Свободы». Это будут две многоэтажки, соединенные переходом. Первую введут в эксплуатацию в ноябре следующего года.

Главные фишки «Башни Свободы» – большой выбор редкого формата жилья, консьерж-сервис повышенного уровня, эркерные окна, комнаты для мытья колясок и лап домашних животных. Менеджер отдела продаж признается, что на сегодняшний день многие заинтересовались проектом, но покупать квартиру в этих домах пока не готовы. Квадратный метр в таком доме обойдется в 60-67 тысяч рублей.

В другом жилом комплексе на берегу реки Миасс «Западный луч» другая ситуация: все три дома уже построены и свободных квартир в них осталось чуть больше 20-и. Однако в течение 7-17 месяцев строительная компания планирует возвести еще один, четвертый дом. Все квартиры в комплексе продают в черновом варианте.

Из плюсов: охраняемый въезд, огороженный двор, подземный паркинг на 336 парковочных мест. Минус: вид из окон всех квартир, выходящих на реку Миасс, не радует. Менеджеры успокаивают – благоустройство набережной у них в планах.

Рядом с «Западным лучом» стоят дома жилого комплекса «Манхэттен». Все они выполнены в индивидуальном стиле, не имеющем аналогов на Южном Урале: яркие цвета снаружи дома отражают динамичный дух проекта, на стенах внутри – фотообои с видами на Манхэттен. Все дома стоят в шахматном порядке, чтобы жильцы не смотрели друг другу в окна. В «Манхэттене» квадратный метр обойдется в 43-52 тысячи в зависимости от этажа.

Последним жилищным комплексом, куда отправились челябинские журналисты, стал «Ньютон» на улице Татищева, недалеко от хоккейного стадиона «Трактор». Этот комплекс, рассчитанный на 15 тысяч жителей, будто отдельный город. В нем есть новые детские сады и школы, филиал дворца культуры имени Крупской, воркаут-площадки, уникальные детские площадки, подземные парковки, сквер, в подвалах домов построена дополнительная система очистки воды и многое другое.

Особая изюминка проекта – система видеонаблюдения, аналогов которой в Челябинске пока нет. Камеры отслеживают каждый двор. Работники рассказывают, что краж еще не было, больше к ним обращаются родители детей, которые играют в прятки по всему комплексу.

Как стать хозяином квартиры одной из таких новостроек в центре Челябинска?

Сбербанк предлагает всем желающим оформить ипотеку на выгодных условиях. На квартиры в новостройках действуют совместные с застройщиками льготные программы кредитования. Ипотечная ставка по ним составляет 7,4% на семь лет и от 7,9% на 12 лет. Базовая ставка кредита на новостройки – от 9,5%.

Также при покупке в кредит челябинцы могут воспользоваться новой госпрограммой для семей с детьми. С начала года Сбербанк уже выдал более 15-и ипотек по этой программе с господдержкой. Ставка по такой ипотеке устанавливается на уровне шести процентов. Стать участниками программы могут семьи, в которых второй или третий ребенок родился в период с 1 января текущего года. Господдержка распространяется на любой тип жилья от застройщика.

«Мы посмотрели дома, где есть консьержи, теплые парковки, современные системы пожарной безопасности и многое другое. Все потому, что для людей, которые переезжают в такие жилые комплексы, цена и доступность – это далеко не единственный критерий выбора. Они рассматривают дом комплексно, обращают внимание и на комфорт, удобство, безопасность. Ровно так подходит к вопросам ипотеки и Сбербанк: для нас также важны все эти параметры», – рассказала начальник управления по работе с партнерами и жилищного кредитования Челябинского отделения Сбербанка Ирина Звонарева.

Кроме того, Сбербанк решает вопросы своих клиентов не только качественно, но и быстро. Чтобы зарегистрировать право собственности, клиенту больше не нужно ходить в МФЦ, сдавать документы и тратить на это свое время. Вместо этого заемщик один раз приходит в отделение Сбербанка, подписывает договор, а дальше банк самостоятельно отслеживает всю историю перечисления денег и контролирует их использование.

По словам Ирины Звонаревой, с помощью сайта ДомКлик клиенты Сбербанка могут подать заявку на ипотеку в режиме 24 на 7 со своего рабочего места, дома. Это дает возможность общаться с менеджером по ипотеке полностью в онлайн-режиме, экономя личное время. Плюс сервис ДОМКЛИК можно установить в виде приложения на свое мобильное устройство и в любое удобное для себя время подобрать квартиру, рассчитать кредит и даже подать заявку в банк. При этом прямо в приложении есть чат с консультантом и сервис заказа звонка.