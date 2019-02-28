Экспертный совет обозначил системные проблемы южноуральского предпринимательства

Системные проблемы южноуральского предпринимательства по итогам 2018 года обсудили в Челябинске члены общественного экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александре Гончарове.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь южноуральского бизнес-омбудсмена Ольга Смирнова, авторитетные эксперты не только озвучили наиболее острые проблемы, но и предложили варианты их решения. В дискуссии приняли участие депутат Законодательного Собрания Челябинской области и вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Семен Мительман, заместитель руководителя УФАС России по Челябинской области Наталья Сапрыкина, вице-президент Южно-Уральской ТПП Сергей Ермаков, исполнительный директор челябинского регионального отделения «Ассоциация юристов России» Валерий Гришмановский и другие заинтересованные лица.

Эксперты признали необходимость ужесточения ответственности за нелегальное предпринимательство и несанкционированную торговлю, конкретизации определения семейного бизнеса и стимулирования работодателей, создающих новые рабочие места.