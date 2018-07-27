Экстренные службы Челябинска отрепетировали действия при тяжелых ДТП

Экстренные службы Челябинска отрепетировали совместные действия при серьезной дорожной аварии с пострадавшими. В учениях приняли участие бригады скорой медицинской помощи, МЧС и служба спасения, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По легенде, легковой автомобиль протаранил маршрутное такси, заполненное пассажирами. Произошел разлив топлива и возгорание. Травмы в аварии получили 18 человек, два из которых скончались на месте. Пожарным пришлось бороться с огнем, спасателям - резать металл и извлекать пассажиров из транспортных средств, а медикам - сортировать пострадавших, оказывать помощь и доставлять в стационары медицинских учреждений. Степень готовности службы оказалась на высоком уровне.

«Задача этих учений - отработка не только действий самих бригад, но и взаимодействия с другими оперативными службами в очаге, где есть большое количество пострадавших, - отметил главный специалист министерства здравоохранения Челябинской области по скорой медицинской помощи Александр Васильев. - У нас в городе, к сожалению, ситуация сложная: ежегодно происходят более 20 случаев ДТП с большим количеством пострадавших».

В качестве примера медики приводят аварию на проспекте Ленина, когда маршрутное такси врезалось в бетонный забор - травмы получили 12 человек, а также ДТП на трассе, где пострадали 15 воспитанников детской спортивной команды из Златоуста.