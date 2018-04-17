Эльбрус Нигматуллин требует, чтобы комик Руслан Белый извинился
Известный челябинец Эльбрус Нигматуллин требует, чтобы Руслан Белый извинился перед южноуральцами. Многократного обладателя титула «Самый сильный человек России» возмутило, что комик назвал Салавата Юлаева бандитом.
Пост с требованием извиниться Эльбрус Нигматуллин разместил на своей страничке в социальной сети.
«Вчера в одной из телевизионных программ на канале ТНТ Комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом. Меня как башкира оскорбили эти слова. Я считаю он должен извиниться перед нами за сказанное. Для нас башкир Салават Юлаев был и остаётся национальным героем. И никакие заезжие московские гастролеры не поменяют наше мнение о нем. Это наш национальный герой, которого мы любим и уважаем», - написал Эльбрус.
В Челябинске именем Салавата Юлаева названа одна из улиц города.
Название улицы дано в честь исторического персонажа, Салавата Юлаева. Башкирский национальный герой, соратник Емельяна Пугачева, участник и один из предводителей Крестьянской войны 1773—1775 годов, он вошел в историю России, а его имя запечатлено на картах многих городов.