Электронная информационно-образовательная среда появится еще в одном ВУЗе Южного Урала

В начале ноября Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет подписал договор о сотрудничестве со Сбербанком.

Для студентов и преподавателей ЮУрГГПУ банк выпустит кампусные карты платежной системы «МИР» с индивидуальным дизайном и изображением университета. Название карт происходит от английского слова «campus» (кампус), что означает «университетский городок». Кампусная карта объединяет в себе функции современного платёжного инструмента и в дальнейшем будет универсальным идентификатором при использовании электронной образовательно-информационной среды университета. Все карты оснащены бесконтактной технологией оплаты, которую должны оценить студенты, являющиеся основными пользователями мобильных технологий.

Кроме того, на студенческих картах будет специальное приложение для оплаты проезда в общественном транспорте Челябинска. В настоящее время кампусными картами Сбербанка уже пользуются студенты и преподаватели 14 высших и средне-специальных учебных заведений Уральского региона. «Я рад, что Сбербанк начал более тесно сотрудничать с Южно-Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом - одним из крупнейших и старейших вузов Челябинской области. Договор направлен на развитие совместной работы, а также совершенствование и внедрение новых технологий в ВУЗе», – отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

«Данное соглашение открывает новые перспективы для нас, – прокомментировала и.о. ректора Татьяна Чумаченко. – С помощью технологий Сбербанка университет будет формировать и развивать электронную информационно-образовательную среду для студентов и преподавателей».

В ходе переговоров также достигнута договорённость о том, что студенты ЮУрГГПУ смогут проходить практику в Сбербанке и участвовать в ежегодном образовательном проекте «Обучение действием». «В этом плане мы с университетом идём в одном направлении и готовы к совместным мероприятиям по повышению финансовой грамотности молодого поколения педагогов», – добавил представитель банка.

Соглашение со Сбербанком продолжает линию, направленную на сотрудничество с разными банками города (Челябинвестбанк, Уралсиб, ВТБ), которой следует ЮУрГГПУ на протяжении последнего времени.