Елистратов доложил Текслеру о первых выполненных поручениях

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер, приехав из Москвы, позвонил главе Челябинска Владимиру Елистратову, чтобы узнать о ходе исполнения данных им поручений.

Напомним, 25 марта новый глава региона начал более детальное знакомство с Челябинском. Ему презентовали благоустроенную дворовую территорию на Комсомольском проспекте, дом 33А. Правда, жители пожаловались, что освещения в этом дворе отсутствует. Текслер поручил сопровождавшему его главе устранить замечание.

Елистратов доложил, что в настоящий момент освещение двора обеспечено. А до приезда врио губернатора этот вопрос нельзя было решить? Никто не знал о проблеме или никто не хотел слышать жителей? И что делать жителям других дворов, где тоже есть проблемы. Они пишут в комментариях к информации: «Вот бы наш двор посетил. У нас кроме скамеек и турника, который мы упрашивали оставить ничего нет и местные власти это знают. Ничего не делают».

Кроме того, челябинцы, встретившие Алексея Текслера, высказали претензии по муниципальному автобусному маршруту №51 (поселок Сосновка -Братьев Кашириных).

Владимир Елистратов доложил о том, что 51-й автобусный маршрут действует, но с измененным графиком следования.

Алексей Текслер поручил главе: «По 51-му маршруту дайте карту, из которой было бы понятно, что проблема решена».