Елистратов лично убедится, что Доваторского рынка больше нет

Глава Челябинска Владимир Елистратов сегодня, первого апреля, лично убедится, что в Центральном районе южноуральской столицы больше нет Доваторского рынка, демонтаж которого начался на прошлой неделе.

«Да, этот рынок больше не существует. Он должен был прекратить работать еще с первого января этого года, но мы маленькую поблажку дали, чтобы те, кто торговал там, нашли себе другие варианты работы. Насколько я знаю, Доваторский рынок уже полностью демонтирован, сегодня проеду - посмотрю», - сообщил Елистратов после традиционного аппаратного совещания в городской администрации.

Рынок на пересечении улиц Доватора и Худякова, пользовавшийся популярностью у местных жителей, ликвидировали (торговля там велась незаконно), однако пустовать эта территория не будет – здесь к саммитам ШОС и БРИКС построят сквер. Проект благоустройства этого участка находится в работе. Власти обещают, что это будет сказочное место.