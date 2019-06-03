Елистратов: Меня женщины носом ткнули в некошеную траву

Глава Челябинска получил нагоняй от жительниц Челябинска за плохое кошение травы в областном центре. Они лично указали градоначальнику на заросшие участки.

Об этом Владимир Елистратов сегодня, третьего июня, во время традиционного аппаратного совещания рассказал своим подчиненным.

«Я, видимо, неудачно вышел на улицу. Ко мне подошли женщины и носом ткнули в некошеную траву. Я согласился, что, действительно, это некрасиво. И это только там, где я прошел. Замечания есть», - сказал Владимир Елистратов.

Главы районов отчитались перед главой города, что работа по кошению травы активно ведется. Подрядные организации трудятся в плановом режиме.