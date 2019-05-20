Елистратов о претензиях Текслера к концепции развития транспорта в Челябинске

Глава Челябинска Владимир Елистратов заявил, что как таковых претензий у временного исполняющего обязанности главы региона Алексея Текслера к концепции развития транспорта в областном центре нет.

Такое заявление сделал сегодня, 20 мая, Владимир Елистратов после традиционного аппаратного совещания в администрации Челябинска.

«Все в рабочем порядке. Есть претензии по объему предоставленной информации, а все остальное – это дежурные вопросы», - отметил Владимир Елистратов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал концепцию развития общественного транспорта Челябинска, которую подготовили городские власти.

Глава региона ждал, что ему представят подробную экономическую модель и ее изменения в случае принятия тех или иных решений, расчет по пассажиропотоку и его корректировке. Кроме того, необходимо было проработать предложения по потенциальной связке наземного и подземного транспорта. В частности, возможность использования уже имеющегося задела по метрополитену (пока ограничиться четырьмя станциями) с увязкой с другими видами транспорта.

Предполагалось, что власти предусмотрят в новой транспортной концепции использование современных безналичных форм расчета и платежей по принципу, аналогичному московскому. В столице можно добраться до нужной точки, пересаживаясь с одного вида транспорта на другой и при этом экономя. Представленный мэрией документ не соответствует ни одному из предъявляемых требований. Он разве что может сгодиться только для «латания дыр». При этом городские власти посчитали, что на реализацию этой «сырой» программы им потребуется семь миллиардов рублей. По мнению Алексея Текслера, «это очень сомнительная история».

Кроме того, врио губернатора дал чиновникам Челябинска вполне конкретный совет - привлечь экспертов, учесть передовой опыт, а если в штате руководителей городской администрации не хватает компетенций - принять кадровые решения.