Елистратов: Уволенный главный дорожник - не потерянный для общества человек

Начальник управления дорожного хозяйства Челябинска Александр Шабалин официально уволен. Сейчас в администрации ищут кандидатуру на его место.

Об этом сегодня, третьего июня, после традиционного аппаратного совещания в администрации Челябинска заявил глава города Владимир Елистратов. Пока обязанности руководителя управления исполняет заместитель Шабалина Ирина Степанова.

«Информацию о нем я узнал из Интернета. Провел рабочую встречу. Шабалин был уволен в текущем режиме. Он не потерянный для общества человек. Решим его дальнейшую судьбу. Сейчас ищем кандидатурe на его место. Есть несколько человек, но пока не будут озвучены их фамилии», - сказал Владимир Елистратов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 24-го мая, объезжая дорожные объекты Челябинска, Алексей Текслер раскритиковал работу по содержанию улично-дорожной сети в южноуральской столице и предложил городским властям принять кадровые решения, в частности, уволить Александра Шабалина.