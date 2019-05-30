Елистратову предложили вести пропаганду «чистого» выгула собак

Администратор сообщества «Культурный выгул» Елена Черных предложила главе города Владимиру Елистратову вести централизованную пропаганду «чистого» выгула животных.

Елена Черных в своем обращении на имя градоначальника отмечает, что в столице Южного Урала, как и в других городах-миллионниках России, проживает большое количество собаководов. В настоящее время домашних собак в Челябинске никак не меньше ста тысяч.

Как отмечает Елена Черных, владельцам собак нужно выгуливать животных два-три раза в день. Уже сейчас в федеральном законе № 498 от 27-го декабря 2018-го года закреплена обязанность владельца убирать продукты жизнедеятельности своего питомца. Но не все об этом знают и не все к этому привыкли.

«В настоящее время в Челябинске сложилась критическая ситуация с наличием собачьих экскрементов в местах и на территориях общего пользования. Из-за этого возникают регулярные конфликты между владельцами собак и другими гражданами. Все мы хотим видеть свой город чистым. Поэтому, чтобы добиться чистоты от собачьих продуктов жизнедеятельности на улицах, нужно приучать население к мысли об их обязательной уборке», - подчеркивает Елена Черных.

Активистка предлагает Владимиру Елистратову организовать централизованную пропаганду «чистого» выгула животных через социальную рекламу, баннеры, видеоролики и аудиорекламу; обязать УК развешивать информацию на подъездах и территориях общего пользования;

обязать организации, обслуживающие парки, скверы и иные места общего отдыха установить специальные таблички; проводить совмещенные уроки доброты и чистоты в образовательных учреждениях, где можно рассказывать о гуманном отношении к животному миру и о правилах выгула домашних животных.

Елена Черных также предлагает Челябинску законодательно разделить понятия «площадка для выгула и дрессировки собак» и «место для выгула собак».

«Площадка - более сложный и дорогостоящий объект. Он включает в себя ограждение, специальный грунт, тренажеры для собак, освещение, урны, навес для хозяев, скамейки для хозяев. Его цель - и выгул, и дрессировка. В населенных пунктах не должно быть много таких объектов. Лишь малая часть собаководов регулярно занимается дрессурой. Место для выгула – более простой и дешевый объект. Включает в себя ограждение, освещение, урны. Его цель - только выгул животных. Таких мест в городе должно быть много. К примеру, одно место для выгула на два-три километра, чтобы горожанам было удобно их посещать», - отмечает Елена Черных.

Она считает, что решить этот вопрос можно на региональном уровне, например, разработав и приняв областной закон «О правилах выгула собак в Челябинской области». Соответствующие изменения Челябинск и другие территории региона должны будут внести в существующие Правила благоустройства.

Другое, предлагаемый Еленой Черных вариант, - предложить внести поправку в ФЗ-498 от 27.12.2018 и в «Общие рекомендации к процессу инвентаризации территории поселений, городских округов в целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 гг.» (утверждены Минстроем России), где сегодня есть только понятие «площадка».

На региональном уровне необходимо установить количество площадок и мест, необходимых для выгула собак в населенных пунктах. При этом, подчеркивает Елена Черных, под эти цели можно переоборудовать различные территории: заброшенные спортивные площадки, пустыри и прочие пустующие территории.

Важно установить источник финансирования. Здесь активистка предлагает следующие варианты: строительство объектов за счет программы «Комфортная городская среда», то есть из федерального бюджета; дальнейшее обслуживание за счет средств города или района (соответственно, нужно чтобы территории ставили объекты на свой баланс); привлечение дополнительного финансирования от юридических лиц.

Так, в Челябинске уже есть несколько реальных предложений от зоомагазинов и производителей зоотоваров о софинансировании строительства площадок/мест для выгула на условиях рекламы.

Часть средств может быть предоставлена собаководами.

СПРАВКА

В статье 13 ФЗ-498 от 27.12.2018 года «Требования к содержанию домашних животных» прописаны требования, которые необходимо соблюдать при выгуле домашнего животного:

- исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;

- не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.

В последнем пункте указано, что для выгула собак должны быть отведены специальные места, разрешенные органом местного самоуправления. Сейчас такого решения в регионе нет.

Также в статье ФЗ прописано, что для выгула домашних животных в жилых районах и населенных пунктах должны быть определены специальные территории, обозначенные табличками.