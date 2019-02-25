Еманжелинская больница: Ремонт идет, деньги выделяются, но общественники этого не замечают

Еманжелинская городская больница (Челябинская область) в 2019 году получит еще два миллиона рублей на продолжении ремонтных работ в детском соматическом отделении лечебного учреждения. Деньги выделены больнице в плановом порядке. Ремонт ведется второй год. Жители и надзорные ведомства отмечают позитивный результат. Общественникам, по какой-то причине, его не видно.

Напомним, еще в декабре 2017 года «Гражданский патруль» сообщил об антисанитарных условиях в соматическом и инфекционном отделениях первой горбольницы Еманжелинска, ссылаясь на жалобы жителей. Роспотребнадзор, проведя свою проверку, оштрафовал руководство больницы и предписал устранить нарушения.

Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, в прошлом году в соматическом отделении был проведен ремонт, созданы комфортные условия. Заменены окна, покрытие стен и полов, установлены новые душевые и моечные. Родители пациентов одобрили обновленное отделение. Положительные отзывы оставили и побывавшие в отделении после ремонта представители минздрава, Законодательного собрания и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. Отделение посетила также представитель «Гражданского патруля» и тоже отметила позитивные изменения. «Нареканий ни у кого нет, отделение признано полностью соответствующим порядкам и стандартам оказания медицинской помощи», - отметили в минздраве.

По обращению Ростислава Антонова в отделении также побывали специалисты теротдела Роспотребнадзора, выявившие ряд мелких недочетов, никак не влияющих и не мешающих штатному функционированию отделения.

Однако общественники продолжают рассылать в СМИ старые фотографии и информацию об антисанитарии в еманжелинской больнице и заверяют, что к ним поступают многочисленные обращения от местных жителей, которые опровергают произошедшие позитивные изменения.

В минздраве уточнили, что в этом году в министерство и администрацию больницы не поступало жалоб на состояние детского соматического отделения Еманжелинской горбольницы. Поступали только два обращения от руководителя «Гражданского патруля» (проживающего в Новосибирске) Ростислава Антонова. «Факты, изложенные в его письмах, проверены и не подтверждены», - заверяют в ведомстве.

Кроме того, когда минздрав в ответ на выложенные общественниками фотографии жутких условий в больнице сами выкладывали фото на ситуации текущий момент и им приходили несколько ответов от пользователей, что чиновники обманывают. Однако, позже выяснилось, что написавшие это люди не живут в Еманжелинске. От местных жителей не поступало ни жалоб, ни опровержения опубликованной министерством информации.

В настоящий момент в еманжелинской больнице закрыто на ремонт одно крыло, в котором расположены две палаты. В этом году в отделении планируется ремонт поста для детей до 1 года. На капитальный ремонт детского соматического отделения выделено 2 миллиона рублей.

Фото министерства здравоохранения Челябинской области и "Гражданского патруля"