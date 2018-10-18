Энергетики «Челябэнерго» обеспечили электроэнергией новый детский сад в Челябинске

Обновленное дошкольное образовательное учреждение в Курчатовском районе Челябинска обеспечено электроэнергией. Необходимые работы провели специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго, построив сетевой комплекс для электроснабжения детсада.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, здание детского сада на проспекте Победы, 358В длительное время не использовалось по своему прямому назначению. В течение нескольких лет там размещалась служба судебных приставов, а затем подсобные помещения научного центра при школе № 12.

Чтобы привести систему внешнего электроснабжения в соответствие с требуемой категорией надежности, энергетики проложили две кабельные линии электропередачи классом напряжения 0,4 кВ. Специалисты компании использовали отвечающий современным стандартам четырехжильный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Весь объем работ выполнен в рамках исполнения обязательств по договору технологического присоединения к распределительным сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

В настоящее время в здании, рассчитанном на 13 групп, завершается реконструкция. После ее окончания ДОУ комбинированного типа сможет обеспечить ежедневное комфортное пребывание 280 дошколят в возрасте от полутора до 7 лет.