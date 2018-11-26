Энергетики Челябэнерго расчистили охранные зоны воздушных линий электропередачи

Накануне пиковых нагрузок осенне-зимнего периода энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» провели работы по расчистке охранных зон воздушных линий электропередачи классом 10 - 110 кВ на всей территории ответственности компании в Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, специалисты «МРСК Урала» обязаны регулярно проводить мероприятия, направленные на предотвращение нарушений в работе электросетей из-за падения деревьев и приближения поросли к действующим ЛЭП и обеспечивать качественное электроснабжение потребителей при любых погодных условиях, тем более - в условиях осенне-зимнего периода на Южном Урале, с перепадами температур, обильными осадками и шквалистым ветром.

Разросшиеся кроны деревьев и молодая поросль угрожают энергобезопасности: последствиями наклона или падения веток и деревьев на провода может стать обрыв провода и обесточение участка сети, что грозит отключением электричества целым районам и населенным пунктам, представляет серьезную опасность для здоровья и жизни людей, и особенно детей.

Так, накануне работы по расчистке трасс ЛЭП выполнялись на основании данных инженерного осмотра, произведенного специалистами Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» в границах охранной зоны воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ «ТЭЦ 4 - Шагол - СЗК» и ВЛ 10 кВ «Пиковая котельная» (г. Челябинск). В результате осмотра были выявлены деревья, угрожающие надежности электроснабжения объектов жизнеобеспечения г. Челябинска.

Фактически же речь идет о технологическом «коридоре» из 9 ЛЭП классом напряжения 110 - 220 кВ (находятся на данной территории с начала 50-х годов прошлого века). При таком расположении линий электропередачи древесно-кустарниковая растительность должна быть удалена: согласно «Правилам технической эксплуатации энергообъектовэнергетики обязаны содержать просеки в границах охранных зон линий электропередачи в незалесенном состоянии. В промзоне также категорически запрещено пребывание населения, проведение мероприятий, сбор ягод и грибов, выгул собак и т.д.

Специалисты энергокомпании также проявляют повышенное внимание к нахождению любых несогласованных объектов в охранных зонах ЛЭП накануне осенне-зимнего периода 2018/2019 гг., а также в рамках подготовки к международным саммитам ШОС и БРИКС в г. Челябинске.

Напомним, что охранная зона воздушных линий электропередачи (ВЛ) установлена вдоль линий в виде земельного участка и воздушного пространства по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на определенном расстоянии.

Это расстояние регламентировано Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», и составляет 20 метров – для ВЛ 110 кВ и 10 метров – для ВЛ 1кВ- 20кВ.