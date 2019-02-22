Энергетики на 4 месяца приостановили начисление пени потребителям Челябинской области

Начисление пени потребителям Челябинской области приостановлено на четыре месяца – с января по апрель 2019 года.

Соответствующее решение приняло руководство «МРСК Урала».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, Данная мера предпринята с целью исключения негативных последствий для жителей в период работ по настройке и отладке новой системы начисления оплаты за потребленную электроэнергию.

Напомним, у некоторых южноуральцев в квитанциях за январь 2019 года могло сформироваться вторичное начисление пени, хотя по факту долга нет. В таком случае не нужно повторно оплачивать пени. Компания произведет корректировку данных в следующих расчетных периодах.

Для уточнения информации по пене потребители могут позвонить в рабочее время по телефону 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный, внутренний «0»). Можно также задать вопрос через онлайн-чат на официальном сайте ОАО «МРСК Урала», по электронной почте delo_sbyt74@che.mrsk-ural.ru или написав в «Интернет приёмную», которая работает на сайте компании.

Напоминаем, что с 1 января 2019 года тарифы за электроэнергию в Челябинской для сельского населения и горожан, чьи квартиры в установленном порядке оборудованы электроплитами и (или) электроотопительными установками, составляет 2,23 рубля за киловатт-час. Для других категорий населения - 3,19 рубля за киловатт-час.