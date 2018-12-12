Энергетики завершают работы в Сосновском районе

Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» приступают к завершающему этапу работ по подключению реконструированных заходов от ВЛ 110 кВ «Шагол-Харлуши» с отпайками на подстанцию 110 кВ «Краснопольская». Для обеспечения безопасности данных работ необходимо временное отключение ПС «Кременкуль».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, электроснабжение социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения Сосновского района Челябинской области обеспечивают резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭ) общей мощностью 1,05 МВт.

На время подготовки резервной схемы и восстановления нормальной схемы электроснабжения возможны кратковременные перерывы в электроснабжении части потребителей с. Кайгородово с 20 до 23 часов 12 декабря.

С 23 часов 12 декабря до 8 часов 13 декабря в СНТ «Урал», СНТ «Чайка», СНТ «Тракторосад», СНТ «Курчатовец» вынужденно будет введен режим полного ограничения потребления электрической энергии.

Энергетики обращаются к потребителям с просьбой принять все необходимые меры для исключения ущерба для личного имущества и здоровья.

О времени перерывов в электроснабжении и сроках проведения ремонтных работ информацию можно получить у диспетчера Сосновского РЭС по телефону: 8(351) 44-5-14-12, а также по единому федеральному номеру 8 800 2501 220 (звонок бесплатный).