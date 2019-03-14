Еще на одном участке М-5 в Челябинской области ограничили движение для автобусов и грузовиков

Еще один участок федеральной трассы М-5 в Челябинской области временно закрыт для движения рейсовых автобусов и грузовых автомобилей в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, неблагоприятные погодные условия сложились в горнозаводской зоне области - сильный и очень сильный снег, местами метели, гололедные явления, снежные заносы.

Как сообщает пресс-службы УпрДор «Южный Урал», с 11 часов введено временно ограничение движения для грузового и маршрутного транспорта на участке с 1548+651 по 1871+035 километр федеральной трассы М-5. Это участок дороги от границы Республики Башкортостан до города Челябинска, уточнили в ГИБДД области.

В УпрДор отметили, что движение ограничено, по предварительным данным, до 18 часов.

Напомним, утром было введено временное ограничение для движения автотранспорта введено на участке с 1868 по 1756 километр – от Челябинска до Миасса.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области предупреждают водителей: днем и вечером 14 марта с выходом южного циклона в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Возможно сильное налипание мокрого снега на провода, а также сильная гололедица на поверхности автодорог.

Дорожные службы советуют автомобилистам отказаться от поездок и переждать временное ограничение движения в пунктах отдыха. Тех, кто не может отменить поездку, просят быть предельно внимательными и осторожными на трассах региона, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию между транспортными средствами.

Для тех, кто оказался на трассе в затруднительном положении, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» - 8 (351) 266-65-63.