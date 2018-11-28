Это было прекрасно: Сергей Лихачев напомнил южноуральцам о золотых рыбках из капельниц

В Челябинской области стартовал необычный конкурс «Подарки для елки». Его изюминка в том, что новогодние игрушки предлагается мастерить из бытового мусора.

«Культура переработки отходов в игрушки и сувениры была заложена в нашей стране еще в советские времена - многие взрослые помнят свои детские новогодние поделки, которые они с удовольствием изготавливали из старых открыток, обрезков бумаги, картона, лоскутков ткани, остатков ваты, марли, обрывков проволоки. У многих до сих пор хранятся золотые рыбки и чертики из израсходованных капельниц», - отметил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Областной творческий конкурс «Подарки для елки» стартовал 22 ноября. Его организовали региональное минэкологии и областной центр дополнительного образования детей при поддержке местного отделения «Зеленой России».

Подарки для елки юные южноуральцы охотно мастерили из отходов и в прошлом году. Тогда конкурс собрал более 800 участников из 29 муниципальных образований Челябинской области.

В этом году к участию в конкурсе приглашаются не одни только дети, а целые семьи, готовые удивлять идеями елочных украшений. В минэкологии предполагают, что число участников в нынешнем году вырастет по сравнению с прошлым годом, а украшения, которые дадут бытовому мусору вторую жизнь, окажутся по-настоящему необычными, креативными и красочными.