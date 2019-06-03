Это поможет добиться успеха в жизни: в столице Южного Урала прошел чемпионат среди дворовых футбольных команд

В Челябинске 1 июня на стадионе «Калибр» стартовал фестиваль дворового футбола «Метрошка». Мероприятие в этом году приурочили к международному Дню защиты детей.

«Метрошка» настоящий чемпионат со всеми необходимыми атрибутами: гимном, флагом, кубками и медалями для победителей. В нем принимают участие сборные команды. Состоящие из ребят 10-11 и 12-13 лет. В 2019 году фестиваль объединил 10 регионов России.

В челябинском этапе «Метрошки» приняли участие 20 местных футбольных команды. Победители регионального этапа – выйдут в зональную квалификацию, которая пройдет в Коркино в конце августа. Победителей Коркино ждет Суперкубок-2019, он пройдет в Челябинске в сентябре.

Фестиваль уже третий год проходит при поддержке «Русской медной компании». Партнерство с крупным бизнесом позволило организовать для победителей «Метрошки» суперприз – поездку в Санкт-Петербург на экскурсию в академию «Зенита». В 2017 году в Питер ездили ребята из города Карталы – команды «Локо-Олимп» и «Радуга». В 2018 году в гостях у «Зенита» побывали команды «Спутник» из Копейска и «Колхозники» из поселка Новосинеглазовский. Тогда игрок челябинской команды 10-летний Влад Савичев впервые попал на Зенит Арену. Теперь он – воспитанник футбольной академии ФК «Зенит» и закрепился в основном составе команды.

«Хочу пожелать всем участников успехов, показать максимум того, на что вы способны. Занимайтесь спортом: он научит вас добиваться поставленных целей и преодолевать трудности. Это поможет вам самореализоваться и добиться успеха в жизни», – обратился к участникам соревнований советник президента РМК Анатолий Еремин.

В первый день лета проверить силы на футбольное поле вышли не только дети: в честь открытия фестиваля товарищеский матч провели активисты-общественники и представители бизнеса Челябинска.

«Очень знаково, что в первый день лета мы все большой спортивной семьей собрались на футбольном поле. Хотелось бы пожелать, чтобы вся наша летняя жизнь прошла также красочно, ярко, задорно, с большим количеством детского смеха и улыбок», – поделился впечатлениями врио начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Челябинска Максим Клещевников.

Победителями челябинского этапа «Метрошки» стали команды «Огурцы» и «Оба-на». Чтобы продолжить борьбу за поездку в Питер, им предстоит помериться силами в Коркино в конце августа.