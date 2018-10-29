Евгений Тефтелев снова заявил о готовности Челябинска к зиме

Глава Челябинска Евгений Тефтелев сегодня, 29 октября, заверил журналистов, что в городе сделана вся необходимая работа по подготовке к зиме.

«Щетки уже сегодня работали с утра», - подчеркнул градоначальник.

Евгений Тефтелев напомнил, что контракт на уборку снега заключен, он трехгодичный.

«Уверен, «Южуралмост» в состоянии обеспечить надлежащее качество работ, связанных со сбором снега с дорожного полотна и применением необходимых противоскользящих реагентов», - сказал глава города.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в этом году дороги Челябинска обрабатывают той же смесью, на которую жалуются водители (компания «Южуралмост», обслуживающая городские улицы, уже второй год подряд для присыпки дорог использует хлористый натрий или обычную поваренную соль, только слегка смоченную, чтобы лучше прилипала к асфальту).

Евгений Тефтелев на аппаратном совещании 15 октября заверил, что эта смесь абсолютно безвредна и является оптимальным вариантом для Челябинска, не ухудшает экологии (а вот местные водители ее очень не любят и регулярно выражают свое недовольство, жалуясь экологам и даже создавая петиции). Тогда же градоначальник отметил, что с первым снегопадом в Челябинске дорожники справились. Справляются, по его словам, и с последствиями второго.