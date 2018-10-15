Ездят на развалюхах и не обеспечены спецодеждой: медики Агаповской скорой просят о помощи

Медицинские работники Агаповской районной больницы (Челябинская область) находятся в бедственном положении. Автопарк устарел, в гараже протекает крыша, теплой спецодежды нет. Сотрудники скорой помощи обратились за поддержкой в прокуратуру.

Прокуратура Агаповского района провела проверку по коллективному обращению работников скорой медицинской помощи о нарушении трудовых прав со стороны руководства Агаповской районной больницы.

«Установлено, что в муниципальном учреждении нарушаются права работников в части выдачи специальной одежды: ряд водителей и фельдшеров отделения скорой помощи с сентября 2015 года не обеспечены утепленными куртками и брюками, ряду водителей при приеме на работу и в течение трудовой деятельности специальная одежда не выдавалась», - говорится в сообщении прокуратуры региона.

В трудовых договорах с фельдшерами скорой медицинской помощи не указано на предоставление работнику гарантии в виде выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, или компенсационных выплат.

«Проверкой также установлено, что в больнице используются автомашины с превышенным средненормативным десятилетним сроком службы; в помещении гаража протекает крыша, что способствует коррозии автомобилей и создает угрозу замыкания электропроводки, имеется необходимость в замене напольного покрытия в здании скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении прокуратуры.

По итогам проверки за нарушения требований охраны труда и необеспечение работников средствами индивидуальной защиты прокурором района отношении главного врача и специалиста по охране труда районной больницы возбуждены дела об административных правонарушениях. Постановления с материалами проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Челябинской области для рассмотрения.

В связи с выявленными нарушениями трудовых прав работников на безопасные условия труда, на обеспечение специальной одеждой и необходимым оборудованием для трудовой деятельности, прокурором района главному врачу внесено представление, в котором потребовано устранить нарушения закона.