Федерация профсоюзов Челябинской области отметила 70-летний юбилей

Федерация профсоюзов Челябинской области отметила 70-летие со дня основания. Профсоюзный актив поздравили социальные партнеры – губернатор области Борис Дубровский, председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш, представители Союза промышленников и предпринимателей.

Первая Челябинская областная межсоюзная конференция профсоюзов состоялась 23-24 октября 1948 года. Эта дата и считается днем рождения областного совета профсоюзов.

В торжественном собрании приняли участие представители власти и объединения работодателей, Главный федеральный инспектор по Челябинской области, депутаты Государственной думы, Законодательного собрания области, представители Федерации Независимых Профсоюзов России, профсоюзные лидеры областных и первичных профсоюзных организаций, гости из Оренбургской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, республик Башкортостан и Азербайджан.

Выступая на праздничном мероприятии губернатор отметил, что взаимодействие с профсоюзами является неотъемлемой частью эффективной работы областных властей.

«Все, что можем сделать, мы должны делать вместе. Это сохранение трудовых коллективов на предприятиях, создание новых рабочих мест с достойной зарплатой и соцпакетом. Работа со студентами и молодежью, в том числе в плане профориентации и трудоустройства по специальности выпускников вузов и колледжей».

Спикер Владимир Мякуш отметил, что история областного профсоюзного движения неразрывно связана с развитием предприятий Южного Урала, с их победами и достижениями.

«Вот уже 70 лет Федерация профсоюзов Челябинской области остается верной главному – заботе о работниках, защите их трудовых прав и законных интересов», - отметил глава регионального парламента. Владимир Мякуш особо подчеркнул, что в областной Федерации работают люди с активной жизненной позицией, оптимисты и профессионалы. «Внедряя в деятельность союза новые подходы, они продолжают лучшие традиции профсоюзного движения, основанные на внимании к человеку труда, его повседневным нуждам и проблемам», - добавил спикер.

Выступавшие на празднике социальные партнеры областных профсоюзов высказывали в адрес актива, руководства регионального объединения профсоюзов слова благодарности за принципиальность в защите прав трудящихся, важную роль в консолидации гражданского общества, конструктивный диалог с властью и бизнесом, что позволяет решать самые сложные вопросы и сохранять стабильное социально-экономическое развитие Южного Урала.

Коллеги из других регионов отметили богатый опыт работы Федерации профсоюзов по ряду направлений, что является ориентиром для других профобъединений, и пожелали дальнейшего укрепления и процветания, новых побед и достижений.

В юбилейный для регионального профсоюзного движения год был принят закон «Об установлении Дня профессиональных союзов в Челябинской области». С инициативой его принятия выступил губернатор, его поддержали региональные депутаты. Работники профсоюзов региона будут отмечать профессиональный праздник 24 октября. «Я считаю 24 октября нашим общим праздником», - обратился к членам профсоюза губернатор Борис Дубровский. Глава региона также обратился с инициативой к президенту Владимиру Путину учредить Всероссийский день работников профсоюзов. Соответствующее письмо было направлено от лица губернатора главе государства.

Борис Дубровский отметил, что период его членства в профсоюзе вызывает только самые теплые эмоции. «И не только потому что это была молодость, но и потому что был трудовой коллектив, было понимание общих целей. Много было радости», - поделился глава региона.

Владимир Мякуш в свое время занимался профсоюзной работой и гордится этим. В восьмидесятые годы он возглавлял профком 15-тысячного коллектива (в 1984 году избран председателем профсоюзного комитета объединения «Челябметаллургстрой»). «Получаешь особое удовлетворение, когда решаешь вопросы простого рабочего, инженера, помогаешь с путевками для больной жены в санаторий или для ребенка в детский лагерь, - отметил Владимир Мякуш. - Я прошел школу профсоюза и благодарен ей. Она научила меня чувствовать боль людей и реагировать на нее. С тех пор я придерживаюсь этих правил в жизни».

На торжественной церемонии лучшие работники профсоюзов были награждены Почетными грамотами и Благодарностями, состоялось выступление творческих коллективов.

Социальное партнёрство в Челябинской области начало свое становление с 1992 года. Вот уже более 25 лет в Челябинской области выстроены партнерские отношения «правительство – бизнес – профсоюзы» и отлажено взаимодействие между сторонами в реализации регионального трехстороннего соглашения.

В декабре 2017 года был подписан очередное, десятое по счету, трехстороннее соглашение о социальном партнерстве между федерацией профсоюзов, Союзом промышленников и предпринимателей и правительством Челябинской области на 2018-2020 годы.

В новом трехлетнем документе, благодаря позиции Бориса Дубровского, увеличился градус внимания к вопросам экологии и общественного контроля за состоянием окружающей среды. Также особое внимание уделено дорожному строительству и пассажирскому транспорту. Важной составной частью соглашения стал раздел «Охрана труда», он является одним из самых длинных параграфов документа и самым насыщенным разделом в обязательствах работодателей. Еще одним ключевым моментом стала совместная обязанность всех трёх сторон стремиться к балансу между уровнем заработной платы, производительности труда и занятости населения.