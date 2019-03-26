Фершампенуаз отметит капитуляцию Парижа

В селе Фершампенуаз Нагайбакского района в ближайшие выходные отметят юбилей - 205 лет со дня взятия Парижа русскими войсками. Именно в конце марта в 1814 году русские дивизии, в составе которых были и нагайбакские казаки, вошли в Париж и принудили Наполеона к капитуляции.

Этой исторической победе жители Фершампенуаза придают особое значение, даже свое село они назвали в честь пригорода французской столицы Фер-Шампенуаза. Кто-то из служивых потом сразу вернулся на родину, кто-то еще несколько лет охранял рубежи Российской империи.

В память о своих предках нагайбакцы силами местных энтузиастов-краеведов соорудили в центре села памятник героям войн 1812 - 1814 годов. А 29 марта они пригласят к себе ведущих поэтов Челябинска, авторов вышедшей в прошлом году книги "Антология современной уральской поэзии" под редакцией Виталия Кальпиди. Представлять сборник будет известная челябинская книгоиздательница Марина Волкова.

Одной из частью культурной программы станет читка пьесы драматурга Егора Черлака "Хроники забытого острова" в исполнении автора. Произведение основано на реальном факте: в юности Наполеон подавал прошение о принятии его на русскую службу, но Екатерина Вторая отказала корсиканцу. Автор пьесы в жанре "альтернативной истории" поразмышлял: что могло бы произойти, ответь императрица согласием.

После встречи с читателями гости из Челябинска планируют возложить цветы к монументу нагайбакским казакам.