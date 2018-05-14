Философский клуб и сотрудники Исторического музея провели встречу на выставке «Холокост»

«Война внутри или снаружи - способы наведения порядка в мире» — так была обозначена тема заседания философского клуба ЧГИК, состоявшегося в минувшую субботу, 12 мая, в Государственном историческом музее Южного Урала. За этим сочетанием слов стоит ужасная правда о Холокосте, которому посвящена фотовыставка в Западной башне музея. К открытию выставки «Холокост» и была приурочена встреча молодых челябинских философов, которые прямо в холле музея устроили ее обсуждение.

Разговор очень скоро вышел за рамки Холокоста. Поскольку катастрофа, постигшая европейских евреев — это лишь часть глобальной проблемы всего человечества. Социальная ненависть, расовая сегрегация, религиозная нетерпимость и узаконенный геноцид — все это, пусть в меньших в сравнении с нацистской Германией масштабах, но повторялось и повторяется в новейшей мировой истории — в Африке, в Индокитае, в Средней Азии и в Закавказье, на Среднем Востоке и на Балканах, а недавно уже и на Украине. Да и Россию (хоть и без коммунистов уже) иные идеологи опять выставляют в роли носителя абсолютного зла, несовместимого с идеалами западной демократии.

Самые разные вопросы обсуждались на философическом «круглом столе». Есть ли у современного общества «прививка» в виде опыта Холокоста, или сегодня она уже не работает — и нужно искать иные подходы к решению проблемы. Возможно ли оправдание глобальному насилию — как физическому, так и ментальному? Есть ли в современном обществе состояние Bellum omnium contra omnes? (Война всех против всех) и может ли оно проявляться в форме «информационных войн»?

Обо всем этом размышляли члены философского клуба ЧГИК, участники научного сообщества «Философия истории» и музейщики — заместитель директора по научной работе Александр Алакшин, заведующий отделом истории Александр Лымарев, заведующая организационным отделом Ольга Галиахметова и заведующая отделом по связям с общественностью Дарья Таланкина.

Проблема отношения современного общества (и особенно молодого поколения) к войне – еще один вопрос, который волновал всех участников дискуссии. Одни чтят память предков, отстаивают сохранность памятников и исторических документов, другие буквально устраивают «пляски на могилах», как это происходит в ряде восточноевропейских стран.

Фото Юрия Ермолина