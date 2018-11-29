Финансовые продукты Россельхозбанка стали еще доступнее для жителей Челябинска

В декабре 2018 года исполняется один год со дня открытия нового операционного офиса в Курчатовском районе Челябинска. Приглашаем всех жителей Челябинска и гостей города 4 декабря в 12 часов на торжественное мероприятие, которое пройдет в операционном офисе по адресу: Комсомольский проспект, д. 41. В честь дня рождения операционного офиса всех клиентов банка ждут приятные сюрпризы и подарки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, в новом офисе созданы все условия для эффективной работы и качественного обслуживания клиентов. К удобству посетителей просторный операционный зал и удобная парковка.

Офис работает в режиме продленного дня: с понедельника по пятницу с 9.00 до 19:30 с перерывом на обед с 13 до 14 часов - в будни и с 9 до 15 часов без перерыва по субботам. Кроме того, клиенты банка могут провести все необходимые финансовые операции через банкомат в специально оборудованной зоне, работающей 24 часа. Офис оказывает полный спектр услуг для частных клиентов: вклады, переводы, прием платежей, кредитование, продажа монет из драгоценных металлов и многое другое.

«На сегодняшний день офисы Банка есть почти в каждом районе города, это позволяет обеспечивать высокую доступность банковских услуг для жителей Челябинска. Мы искренне надеемся, что офис в Курчатовском районе города откроет новые возможности для клиентов и позволит сотрудничать с Банком более оперативно, удобно и по-прежнему выгодно!», - сказала директор Челябинского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Людмила Попова.