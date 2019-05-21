Фонд Хабенского приглашает врачей на лекции по детской нейроонкологии

На следующей неделе, 30-31 мая, в Челябинске пройдет областной нейроонкологический семинар. Его организует Благотворительный Фонд Константина Хабенского.

В ходе семинара ведущие специалисты в сфере детской нейроонкологии прочитают двенадцать лекций для врачей. Содержание семинара рассчитано на онкологов, нейрохирургов, неврологов, эндокринологов, лучевых терапевтов, морфологов, патологов, педиатров и студентов медицинских вузов. Слушателями лекций могут стать все представители медицинского сообщества, которым интересна тема нейроонкологии. Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Во время лекций эксперты затрагивают темы диагностики опухолей мозга у детей, лечения и реабилитации: от первых симптомов заболевания до жизни семьи после завершения лечения. Также в рамках семинара пройдет лекция «Профилактика эмоционального выгорания у медицинских работников», которая будет актуальна для специалистов самых разных направлений.

«По данным Росстата, в Челябинской области сегодня работают около 1300 педиатров, и получается, что в течение следующих пяти лет встретить ребенка с диагнозом «опухоль мозга» может примерно каждый восьмой педиатр. Это не такое частое заболевание, как грипп или ОРВИ, но это тот самый диагноз, который не оставляет права на промедление или ошибку. Незамеченные вовремя симптомы, невнимательность врача или родителей могут стоить ребенку жизни. К сожалению, мы знаем о таких случаях. Именно поэтому важно, чтобы каждый детский врач имел представление о том, как опухоль мозга может проявляться, куда направлять ребенка в случае подозрений и из чего состоит современное лечение опухоли мозга. Мы приглашаем на семинар всех медицинских специалистов области, задействованных в лечении детей с таким диагнозом, а также всех, кто хочет расширить свои знания и пообщаться с экспертами нашего Фонда», — рассказала руководитель программы «Знать и не бояться» Фонда Хабенского Алена Щавлева.

Опухоли головного мозга составляют примерно 96% всех опухолей центральной нервной системы у детей и занимают второе место после лейкозов по частоте детских онкозаболеваний. Каждый год около 1200 детей в России сталкиваются с этим диагнозом.

Слушателями лекций могут стать все представители медицинского сообщества, которым интересна тема нейроонкологии. Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Фото из открытых источников