Фотовыставка к 100-летию ВЛКСМ открылась в Челябинском театре драмы

В понедельник, 29 октября, в Челябинском театре драмы им. Наума Орлова открылась фотовыставка, посвященная 100-летию ВЛКСМ.

С выставкой познакомились активные представители комсомольского движения Челябинской области.

Сотня планшетов, с которых на нас глядят тысячи молодых лиц — строителей новой жизни, нового государства, новой общественно-политической формации. Великую эпоху (не все вышло, как хотелось и мечталось, увы) отобразили на своих снимках челябинские фотолетописцы, которых мы знаем, любим и уважаем за их вклад в историю страны и Челябинской области.

Это Владимир Георгиев и Евгений Ткаченко, начавшие работать в 50-е годы. Сергей Васильев, Михаил Петров, Вячеслав Никулин, Анатолий Колющенко, на чьих фотографиях мы видим молодежь 50-х и 80-х годов двадцатого века. Благодаря их самоотверженному труду выставка обрела такую незаурядную эмоциональную и визуальную мощь. Директор Государственного исторического музея Южного Урала, автор и куратор этой юбилейной выставки Владимир Богдановский отметил:

— Непростое дело собирать и хранить исторические фотографии в фондах музея. Еще сложнее создать из этих снимков большую экспозицию. Но эта выставка состоялась. Мы сердечно благодарим всех, кто причастен к свершениям комсомола, всем тем, чьи заслуги в истории нашей страны бесспорны и достойны всяческого уважения.