«Фронтовое чаепитие» состоялось в челябинском поселке Новосинеглазово при поддержке Объединенной металлургической компании

В средних школах номер 144 и 145 челябинского поселка Новосинеглазовский при поддержке Объединенной металлургической компании, представленной в Челябинске заводом «Трубодеталь», прошла акция «Фронтовое чаепитие».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «Трубодеталь», акция стала частью традиционного «Бала победителей» - торжественного мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны, которое ежегодно проходит в Москве при поддержке Объединенной металлургической компании, благотворительного фонда имени Мариса Лиепы и Центрального музея Великой Отечественной войны. В новосинеглазовских школах состоялись открытые уроки, на которых ученики декорировали чайные баночки, которые затем вместе с ароматным напитком получат в подарок местные ветераны и участники празднества в Москве. Акции, приуроченные к «Балу победителей», стали во всех регионах присутствия ОМК доброй традицией. Ранее, в 2017 году, школьники готовили для ветеранов новогодние игрушки в стиле 40-х годов, а в 2016 – поздравительные открытки.

По словам управляющего директора АО «Трубодеталь» Дмитрия Маркова, «Фронтовое чаепитие» - замечательная акция, которая не только развивает творческие способности ребят, но и пробуждает их интерес к историям героев-соотечественников, к истории своей собственной семьи. Завод всегда готов участвовать в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

«Бал победителей» – это ежегодная встреча ветеранов из России, стран СНГ и Балтии, приуроченная к годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву пятого декабря 1941 года. Проводится с 2005 года. В 2018 году бал состоится в 14-й раз и будет посвящен 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

АО «Трубодеталь» - одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром от 57-ми до тысячи 420 –ти миллиметров. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тысяч тонн деталей в год с номенклатурой более тысячи типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении.