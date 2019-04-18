ФСИН России открыла исторический портал

Федеральная служба исполнения наказания открыла исторический портал, на котором будут публиковаться уникальные документы о российских тюрьмах и уголовно-исполнительной системе, которые ранее были не доступны общественности.

Исторический портал собрал в себе огромный объем как известной, так и ранее не публиковавшейся информации об истории учреждений пенитенциарного ведомства, сотрудниках уголовно-исполнительной системы - героях Советского союза и Российской Федерации, в оцифрованных документах и материалах, касающихся деятельности исправительных учреждений. ФСИН России представляет широкой публике многочисленные страницы своей истории, многие из которых ранее не были известны. Например, впервые публикуется планы московского тюремного Бутырского замка «Бутырской тюрьмы», в том числе первый из известных планов, датированный 1804 годом.

В содержании исторического портала есть материалы, представленные ГУФСИН России по Челябинской области.

«На портале будут размещены архивные сведения о деятельности исправительных учреждений региона, сотрудниках, в различное время возглавлявших ведомство, погибших сотрудниках при исполнении служебного долга, а также информация об историко-экспозиционной работе, ведущейся в ГУФСИН территориального органа. Также на сайте будут размещены воспоминания ветеранов уголовно-исполнительной системы РФ, личные коллекции ветеранов. сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Одна из основных задач проделанной сотнями работы состоит в том, чтобы общество по-иному посмотрело на уголовно-исполнительную систему. Перейти на исторический портал ФСИН России можно здесь.