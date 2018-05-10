ФСС реализует в Челябинской области новый проект

Челябинское отделение Фонда социального страхования ФСС РФ предлагает работодателям Южного Урала бесплатную услугу «СМС – информирование страхователей».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе фонда, работодатели смогут оперативно получать информацию об изменениях действующего законодательства и реквизитов для уплаты страховых взносов, сроках сдачи отчетности и уплаты страховых взносов, имеющейся задолженности и других актуальных вопросах.

«Своевременное получение информации позволит быть в курсе последних изменений в сфере обязательного социального страхования и избежать возможные нарушения законодательства», - отметили в фонде.

Для участия в проекте работодателю необходимо заполнить анкету, которую можно скачать на сайте Челябинского отделения ФСС РФ: www.r74.fss.ru в разделе «СМС – информирование». Заполненную анкету предоставить любым удобным способом в филиалы Челябинского регионального отделения Фонда или на адрес электронной почты anketa@ro74.fss.ru.