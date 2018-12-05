«Заводские будни» ЧЦЗ оказались лучше всех в России и странах СНГ

На завершившейся в Москве 24-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо-2018» многотиражная газета «Заводские будни» входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода признана победителем конкурса «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью ПАО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, газета стала победителем престижного конкурса в номинации «Лучшее издание предприятий цветной металлургии». Это уже не первая победа «Заводских будней» в конкурсах корпоративных средств массовой информации. Но награда журнала «Металлоснабжение и сбыт» является наиболее значимой, потому что «Заводские будни» - это издание о металлургах и для металлургов.

По словам начальника коммерческого отдела ПАО «ЧЦЗ» Александра Печенкина, выставка «Металл-Экспо», собравшая более 30 тысяч специалистов из 60 стран мира и 300 российских городов, является одним из самых главных событий для отечественной металлургической отрасли.