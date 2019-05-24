Где отдохнуть челябинцам: топ-5 мест для прогулки выходного дня

Лето - время, когда горожане в выходные дни отправляются в долгие прогулки по городу, наслаждаясь солнечными и теплыми днями.

Накануне начала сезона летних прогулок Билайн предлагает маршрут по Челябинску, насыщенный прекрасными парками и достопримечательностями. Во время прогулки по знаковым местам города можно сделать классные кадры для инста-архива или даже записать ролик о путешествии для друзей. Благо оставаться на связи поможет 4G интернет: доставит видео-послание в мессенджере, поможет выложить в соцсети селфи на фоне впечатляющих мест. А для того, чтобы жители и гости Южного Урала могли беспрепятственно рассказывать в режиме онлайн о своих поездках и впечатлениях, Билайн в течение 2018 года планомерно работал над улучшением качественных характеристик сети в Челябинской области. Компания за последний год на одну треть увеличила количество 4G базовых станций, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет. Итак, в путь!

Начнем путешествие с южной части города, а именно с железной дороги. Необычный музей под открытым небом функционирует неподалеку от путей сообщения – это музей истории Южно-Уральской железной дороги. Здесь вы сможете окунуться в историю железной дороги, ощутить всю мощность и тяжесть машин прошлого века, посетить ретро-вагон 1910 года, перевозивший членов императорской семьи. Не забудьте запустить для друзей прямой эфир в соцсетях. Уверены, они будут в восторге от увиденного, а устойчивое покрытие 4G обеспечит бесперебойное соединение и качественную трансляцию.

Следующей нашей остановкой станет Городской сад имени Пушкина, разбитый еще в 1908 году, это один из самых уютных парков Челябинска. В саду большое количество скамеек, лавочек, вымощенных дорожек, красивых скульптур и фонтанов. Задержитесь здесь на фотосессию и порадуйте своих подписчиков новыми кадрами из живописного места с богатой историей.

Дальше по маршруту можно остановиться в центре Челябинска на Алой площади. Здесь же перед вами предстанет Храм благоверного князя Александра Невского во всей красе. Храм был построен в начале ХХ века, но полноценно работать начал лишь в 2010 году после большой реконструкции. При посещении достопримечательностей можно воспользоваться услугами аудиогида в режиме онлайн и по-настоящему погрузиться в атмосферу царской России, а стабильный и высокоскоростной интернет не позволит прерваться вашему путешествию.

Еще один музей с более чем вековой историей и с фондом в 300 тысяч единиц хранения расположился на берегу реки Миасс. Челябинский краеведческий музей представляет множество экспозиций: от истории края с каменного века и поныне, до обширных коллекций насекомых, минералов, ботанических диковин и документов. Одним же из самых популярных артефактов в музее является крупный осколок метеорита, весом около полтонны, упавший в Челябинске в 2013 году.

А Вы знали, что Челябинск гордится уникальным зоопарком, в котором собраны редкие экзотические животные со всех уголков мира?!? Посетите крайнюю точку нашего маршрута, и вы не останетесь равнодушными, тем более что посмотреть здесь есть на что: то ленивец среди листвы проглянет, то броненосец зашуршит в траве, то пума посмотрит из зарослей. Еще есть паки, кинкажу, экзотические обезьянки-игрунки, мангусты, лемуры – многие виды занесены в Красную книгу. А в каком восторге от зоопарка будут дети! Потом, спустя 20 лет, долгими зимними вечерами, показывая внукам детские фотографии их родителей, вы будете рассказывать о том, что смартфоны с поддержкой 4G тогда, хоть и не были такими совершенными, но за доли секунды позволяли их выкладывать в популярный в те времена Инстаграм.

Сегодня смартфоны позволяют легко делать классные фотографии во время прогулок и путешествий, ловить смешные моменты и делиться качественными снимками с друзьями. В среднем каждый клиент Билайн в Челябинске за месяц использует трафик равный более 5,5 тысячам выложенных фотографий в соцсети или 73 просмотренным HD-роликам, а объем 4G интернет-трафика за год увеличился почти на 50%. Значительное усиление сети оператора позволяет клиентам пользоваться современными сервисами мобильного интернета в условиях роста популярности 4G на еще более высоких скоростях не только в Челябинске, но и в поездках по Челябинской области!