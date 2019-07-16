Присылайте свои новости

Где провести мальчишник и девичник?
Общество
Сегодня, 18:06

Сезон девичников и мальчишников стартует в Челябинске.

Мы подготовили для Вас 5 вариантов проведения отличной вечеринки.

Танцевальный бар Meet.Point

Считаешь, что девичник и мальчишник должны быть весёлыми? Тогда тебе к нам! Девичник и мальчишник «под ключ» в Meet.Point - это два меню для весёлой компании на выбор от 4900 рублей! Это атмосфера, веселье, танцы, любимая музыка, и это ещё не всё! Можно бесплатно привести сколько угодно подруг и друзей! Скорее звоните и бронируйте столики! До встречи в Meet.Point.

Кирова, 143, тел.: 265-85-46.

Ак. Королева, 10, тел.: 220-49-48.

Подробнее о заведении: Meet.Point

 

Roxy бар

Мальчишник и девичник в лучших традициях в баре честных цен ROXY! Отличная компания! Горячие бар-girls с уникальной подачей напитков! И ВСЁ меню по себестоимости! Весёлая и выгодная вечеринка, что может быть лучше?!

КРК Мегаполис, Свердловский пр-т, 51а, тел.: 247-45-47.

Подробнее о заведении: Roxy бар

 

Ресторан Брудершафт

Мальчишник и девичник в ресторане «Брудершафт» - это возможность насладиться живой музыкой, домашней кухней и вкуснейшим свежесваренным пенным! Любимая акция «вторая порция шашлыка в подарок», праздничная атмосфера и обновленная летняя терраса ждут Вас на Ваш лучший девичник или мальчишник!

КРК Мегаполис, Свердловский пр-т 51а, тел.: 247-05-04.

Подробнее о заведении: Брудершафт

 

Колесо обозрения «360»

Необычное начало вашего девичника или мальчишника, которое запомнится абсолютно всем! Воспользуйтесь нашим уникальным праздничным предложением! 3 круга на самом высоком колесе обозрения в городе с напитками и легкими закусками на ваш выбор всего за 1000 рублей по будним дням и за 1500 — в выходные. Насладитесь пейзажами любимого города и удивите своих друзей! А фотографии на фоне незабываемых закатов останутся с Вами навсегда!

КРК Мегаполис, Свердловский пр-т 51а, тел.: 247-45-47.

Подробнее об акциях: koleso360.ru

 

Боулинг «Мегаполис»

Девичники и мальчишники бывают разные, но они должны быть у всех! Для тех, кто любит формат «поспортивнее» - боулинг в Мегаполисе! Специально для вас мы подготовили акцию «Ночной боулинг», с воскресенья по четверг с 01:00 до 03:00 ночи цена — 300 руб. Собери своих друзей и отправляйтесь играть в боулинг — это всегда весело!

КРК Мегаполис, Свердловский пр-т 51а, тел.: 247-45-47

Подробнее о заведении: megapolis.mega74.ru

 

19 Июля. Бар Meet.Point - Битва девичников

Ты сказала да? И уже очень скоро это свершится - самый долгожданный день, твоя свадьба! Стоп. Никак нельзя без девичника! Мит поинт умеет устраивать самые веселые и танцевальные девичники. Приходи вместе с подружками и оторвись по полной. Этой ночью возможно именно ты станешь самой крутой и сможешь выиграть крутой денежный приз.

Да будет битва!

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