Гендиректор «Рависа» Андрей Косилов сердечно поздравил губернатора Челябинской области

Генеральный директор компании «Равис» Андрей Косилов от имени многотысячного коллектива агрохолдинга и от себя лично сердечно поздравил губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с 60-летним юбилеем.

«Ваш приход к руководству области стал для нас проявлением справедливости и реализации наших чаяний, - пишет в своем поздравлении Андрей Николаевич. - Ведь именно наш коллектив в полной мере испил чашу испытаний со стороны коррумпированной и вороватой власти, которым положил конец Ваш приход на губернаторство. За эти годы Вы смогли благотворно повлиять на жизнь региона и его жителей.

Ярким примером того является бурное развитие нашей компании – в полтора раза увеличено производство мяса птицы, в два раза – собственное производство зерна, в четыре раза – сеть фирменных магазинов «Равис». Все это стало возможным благодаря доверию к Вам и уверенности, что Вы всерьез и надолго. Иначе нет смысла вкладывать средства в развитие бизнеса, социальной инфраструктуры и решение важнейших человеческих проблем. Ведь именно с Вашей подачи на нашем предприятии сегодня организована работа вахтовым методом более 400 жителей Златоуста. Для них построено и введено в эксплуатацию новое общежитие, растет заработная плата всего коллектива.

Отдельные слова благодарности от всех жителей Рощино за классную дорогу, которую мы получили благодаря вашему оперативному и своевременному решению.

Под Вашим руководством, благодаря вашему упорству и настойчивости, решаются глобальные задачи – облагораживается город, строится новый аэропорт, идет масштабная подготовка к саммитам ШОС и БРИКС и многое другое. Вам удалось решить проблемы, которые долгое время оставались без должного внимания. Закрытие городской свалки - значимое событие для всех горожан. Погашены долги областного бюджета перед банками и основной финансовый документ области вновь, как при Петре Ивановиче Сумине, обретает стабильность и возможность аккумулировать средства для решения приоритетных задач в развитие региона.

Ваша активная жизненная позиция, самоотдача во имя дела, ответственность достойны уважения. А для меня – это символ веры в светлое настоящее и будущее нашей Челябинской области, веры, в основе которой любовь и уважение к людям. Особенно ценно, что вы направляете свое внимание на поддержку аграрного сектора. Понимая, что такой отрасли, как сельское хозяйство, нужна забота государства, вы стараетесь сделать все, чтобы облегчить труд крестьянина и сделать эффективной сельскую экономику. Мы всегда ощущаем и всегда благодарны за Вашу поддержку и понимание, которые помогают развиваться нашему предприятию.

Пусть рядом с Вами всегда будут верные соратники и друзья, надежные помощники, любящие родные и близкие люди! Желаю Вам крепкого здоровья и удачи во всех добрых начинаниях!»

Фото предоставлено компанией "Равис"