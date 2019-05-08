Генеральная репетиция Парада Победы состоялась в Челябинске

Генеральная репетиция торжественного построения Челябинского гарнизона в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась вечером, 7 мая, в Челябинске.

По площади Революции маршировали, чеканя шаг, 1905 человек - сводные расчеты авиационного городка, колонны регионального полицейского главка, Росгвардии, ГУФСИН региона, пограничного управления, МЧС, войсковой части 7438 в Челябинске, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты военного факультета Южно-Уральского государственного университета. В исторических костюмах прошли кинологи с собаками и взвод в форме и с оружием времен Великой Отечественной войны.

В механизированной части задействованы 44 единицы военной техники времен Великой Отечественной войны и современные боевые машины. Прохождение исторических машин открыли американские вездеходы «Виллис-МБ», мотоциклы М-72, грузовик «ГАЗ-АА», легендарные танки Т-34 и ИС-3, артсамоход времен Великой Отечественной войны ИСУ-152.

В финале построения зрители увидят красочный творческий эпилог, который представят лучшие вокальные и танцевальные коллективы Южного Урала.

Девятого мая Парад Победы в Челябинске начнется в 12 часов по местному времени. Почётными участниками и зрителями торжественного построения на площади Революции 9 мая традиционно станут ветераны.

После завершения торжественного шествия вся участвующая в Параде военная техника вернется на площадь Революции, где южноуральцы смогут поближе ее рассмотреть.

В 14 часов начнется шествие «Бессмертного полка» - от Южно-Уральского государственного университета по проспекту Ленина до площади Революции, затем по улице Цвиллинга и до мемориала «Вечный огонь» на Аллее славы. По оценкам организаторов, в акции в Челябинске примут участие около 80 тысяч человек, а по области - более 200 тысяч.

В 19 часов начнется большой праздничный концерт «Победная весна», который завершится красочным фейерверком на набережной реки Миасс.