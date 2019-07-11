Герой Соцтруда из Челябинской области награждена «почтовым Оскаром»

В Челябинске в преддверии профессионального праздника, Дня российской почты, чествовали лучших почтовых работников региона. В торжественном мероприятии принял участие первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин.

«В век стремительного развития информационных технологий почтовая связь по-прежнему остается востребованной и занимает важное место в жизни миллионов россиян», - отметил Мамин и подчеркнул, что регион сохранил и продолжает развивать почтовую сеть. На Южном Урале сегодня работают 716 почтовых отделений. Почта есть даже в самых небольших и удаленных населенных пунктах, где жителям предоставляется большой объем социальных услуг.

Ежегодно региональное Управление федеральной почтовой связи обрабатывает более 63 миллионов единиц письменной корреспонденции и 9 миллионов посылок. В Челябинской области на Почте трудятся почти 7 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой области, к профессиональному празднику лучшие почтовые работники были отмечены наградами. Почетные грамоты и Благодарности губернатора, Законодательного Собрания Челябинской области, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, регионального Министерства информационных технологий и связи, ФГУП «Почта России» и Федерации профсоюзов Челябинской области получили операторы связи, почтальоны, водители, начальники отделений связи и сотрудники аппарата управления предприятия. Всего более 90 человек.

В числе награжденных – начальник Златоустовского почтамта Александра Шишканова. Она работает на почте 47 лет. Под ее руководством златоустовские почтовики регулярно завоевывают переходящий Кубок «Лучший почтамт Челябинской области». «Я с детства мечтала работать на Почте. Моя тетя работала почтальоном. Я видела, с какой радостью, с какой душевной теплотой ее встречают клиенты», - говорит Александра Шишканова.

Выступая на торжественном мероприятии, директор Челябинского филиала Почты России Владимир Образцов отметил, что приоритетной задачей в работе предприятия остается улучшение условий труда сотрудников. Руководитель УФПС анонсировал грядущее повышение зарплат почтовиков. «В этом году на Почте России запущена масштабная программа повышения заработных плат сотрудникам основного производства. В Челябинской области заработные платы увеличатся почти у 4 тысяч работников отделений связи, рост составит в среднем 20%», - рассказал Владимир Образцов.

Чествование лучших работников по традиции завершилось вручением «почтового Оскара». Статуэткой «Почтальон», изготовленной на Каслинском заводе художественного литья, награждаются почтовые работники и ветераны связи за особые заслуги. В этом году «почтовый Оскар» был вручен ветерану связи Александре Александровне Корнюхиной. Она внесла несколько рационализаторских предложений в организацию работы почты, реализовала идею утренней доставки газет и удостоена звания Героя Социалистического Труда.

Напомним, профессиональный праздник почтовых работников утвержден указом Президента Российской Федерации в 1994 году и отмечается во второе воскресенье июля.